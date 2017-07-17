Министр иностранных дел Армении принял участие на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

17-го июля в Минске министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял участие на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.



Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров выступил с докладом о текущей деятельности организации.



В ходе встречи в узком формате министры обсудили ход реализации решений ереванского саммита Совета коллективной безопасности в 2016 г., приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ, обменялись мнениями вокруг вопросов, влияющих на глобальную и региональную безопасность, ситуации в Центральной Азии и на Северном Кавказе, а также развитий на Ближнем Востоке, коснулись усилий, направленных на установление стабильности в Афганистане.

В ходе встречи были обсуждены вопросы координации внешней политики стран-членов ОДКБ, стороны коснулись развития военного и военно-технического сотрудничества, борьбы против терроризма и незаконного оборота наркотиков.

По этим вопросам выступил с речью министр иностранных дел Эдвард Налбандян. Министр иностранных дел Армении обратил внимание глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОДКБ на усилия, прилагаемые Арменией и странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение процесса урегулирования карабахского конфликта, и действия Баку с целью торпедирования этих усилий - препятствование выполнению достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, военные провокации, приводящие к обострению ситуации.



Эдвард Налбандян представил своим коллегам точку зрения Армении вокруг развитий в Сирии, программы содействия нашедшим убежище в нашей стране беженцам, а также детали предоставления армянской гуманитарной помощи народу Сирии. В этом контексте министр Налбандян поблагодарил Российскую Федерацию за содействие в вопросе отправки армянской помощи в Сирию.



На заседании состоялся обмен мнениями вокруг сотрудничества ОДКБ и других региональных и международных организаций.



Министры приняли совместные заявления “О совместных мерах по обеспечению информационной безопасности” и “О недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны”.