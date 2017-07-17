Пятница, 04 августа

Под палящим солнцем на этой стороне границы


Кохбаван и Багаран – приграничные села Армавирской области. Если от Кохбавана до армяно-турецкой границы несколько километров, то Багаран находится совсем близко от границы, там, где река Ахурян впадает в реку Аракс. 

В обоих селах существует проблема питьевой воды. В Кохбаване воду доставляют из соседнего Ервандашата. В Багаране есть свой родник, однако внутренняя сеть не действует, и багаранцам приходится набирать воду из этого родника. 

Оба села получают оросительную воду из реки Ахурян. В частности, для Кохбавана, окрестности которого напоминают полупустыню, оросительная вода является спасением. 

Оросительную воду используют для орошения земельных участков, для стирки, купания, для домашних животных. 

В летнюю жару потребность в воде ощущается особенно остро. 

В селе Кохбаван, которое было основано в 1980-х годах, проживает около 70 человек, приехавших сюда из других сел, в частности из Мргашата.  

В Кохбаване нет школы, детского сада, магазина, воды, а также природного газа. В суровые зимы дома отапливаются с помощью дров, кизяка, электроэнергии. 

Сельская администрация размещается в этом доме. 

Вода необходима также для выпечки хлеба и приготовления пищи. 

И в Кохбаване, и в Багаране получают хороший урожай абрикосов. В этот сезон местные и иностранные сборщики и перекупщики абрикосов приезжают на автомашинах в села.  

В Багаране производят великолепную курагу, которуют получают путем сушки абрикосов под палящим солнцем. 

Сушеные абрикосы можно увидеть во дворах всех багаранцев. Этот сухофрукт пользуется спросом у всех покупателей. 


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Комментарии (1)
1. Hagop00:13 - 20 июля, 2017
Its a pretty big shame that in the diaspora communities "Turkish apricots" (and other foods Armenians consume) are available and yet, there is no way to purchase Armenian apricots. It shows the lack of interest, lack of vision and laziness on all of us. The government of Armenia is equally to blame as the diaspora leadership. I'm disgusted with this all.
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