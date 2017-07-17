Под палящим солнцем на этой стороне границы

Кохбаван и Багаран – приграничные села Армавирской области. Если от Кохбавана до армяно-турецкой границы несколько километров, то Багаран находится совсем близко от границы, там, где река Ахурян впадает в реку Аракс.

В обоих селах существует проблема питьевой воды. В Кохбаване воду доставляют из соседнего Ервандашата. В Багаране есть свой родник, однако внутренняя сеть не действует, и багаранцам приходится набирать воду из этого родника.

Оба села получают оросительную воду из реки Ахурян. В частности, для Кохбавана, окрестности которого напоминают полупустыню, оросительная вода является спасением.

Оросительную воду используют для орошения земельных участков, для стирки, купания, для домашних животных.

В летнюю жару потребность в воде ощущается особенно остро.

В селе Кохбаван, которое было основано в 1980-х годах, проживает около 70 человек, приехавших сюда из других сел, в частности из Мргашата.

В Кохбаване нет школы, детского сада, магазина, воды, а также природного газа. В суровые зимы дома отапливаются с помощью дров, кизяка, электроэнергии.

Сельская администрация размещается в этом доме.

Вода необходима также для выпечки хлеба и приготовления пищи.

И в Кохбаване, и в Багаране получают хороший урожай абрикосов. В этот сезон местные и иностранные сборщики и перекупщики абрикосов приезжают на автомашинах в села.

В Багаране производят великолепную курагу, которуют получают путем сушки абрикосов под палящим солнцем.

Сушеные абрикосы можно увидеть во дворах всех багаранцев. Этот сухофрукт пользуется спросом у всех покупателей.