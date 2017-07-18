“Легкой работы не бывает. Легче всего не работать и оставаться голодным”

Рано утром мы отправились в село Кахцрашен Араратской области. Крестьяне обычно работают до наступления жары, а нам надо было успеть побеседовать с ними на их земельных участках. Водитель заметил работавших в саду людей. Мы направились к ним. Несколько мужчин перетаскивали ведра с персиками, которые высыпали на растеленную под деревом простыню, а молодая женщина сортировала плоды, аккуратно раскладывая их в ящики.

Все беседовали друг с другом, шутили, и только молодая женщина молча выполняла свою работу. Подойдя к ней, я поинтересовался, почему она не участвует в общем разговоре. Она чуть слышно ответила: “Я наемный работник”.

Лусине Арутюнян 31 год. Она родилась и выросла в Ереване, но несколько лет назад вместе с семьей переехала в Кахцрашен. Семья живет в установленном на участке домике, но за эти годы им удалось построить каменный дом, куда переселятся в ближайшее время.

После смерти мужа Лусине нужно было воспитывать дочь Марину, которой уже исполнилось шесть лет. И она решила переехать в село. Вначале молодой женщине приходилось очень трудно, ей никогда не приходилось работать на земле, заниматься сельским хозяйством. Постепенно Лусине приспособилась к сельской жизни, и сегодня она одна из тех, кто занимается сельскохозяйственным трудом.

Ранней весной Лусине за ежедневную плату подвязывает виноградные лозы к шпалерам, а в сезон урожая сортирует и укладывает в ящики фрукты в садах фермеров. За эту работу она получает 5000 драмов в день.

Во время сбора абрикосов Лусине выполняла эту работу для компании “Спайка”, но сейчас работает на частных лиц и очень довольна.

“Каждый стремится работать в более благоприятных условиях. Но в деревне условия такие, какие есть. Ничего не поделаешь, надо работать”,- сказала Лусине, продолжая быстро укладывать персики в ящики, чтобы их успели отвезти на рынок.

Она не согласилась с мыслью о том, что не каждому дано работать на земле. Надо полюбить сельское хозяйство, работать добросовестно, и тогда все получится, уверена моя собеседница.

“В селе без работы не проживешь. Мне моя работа нравится. Во-первых, я работаю каждый день, получаю деньги, общаюсь с людьми. Я многое узнаю о сельском хозяйстве, о том, как выращивать урожай. Мы, например, посадили помидоры и персики, и сейчас я учусь у других, как за ними ухаживать”.

Лусине быстро, но тщательно перебирает персики, чтобы в ящик не попали поврежденные плоды. Несмотря на ежедневную оплату, она не позволяет себе халтурить. Крестьяне трудятся на земле с утра до позднего вечера, мучаются, чтобы получить хороший урожай, поэтому, говорит Лусине, она не может своей недобросовестностью свести на нет труд этих людей.

В какой-то момент воцарилось молчание. Маленькая Марина, сидя на ящике с персиками, краешком глаза следила за нами и улыбалась. Чувствовалось, что ей нравится фотографироваться.

Молчание нарушила Лусине. Она сказала, что недовольство людей сельскохозяйственным трудом не совсем искреннее, поскольку в противном случае они не стали бы обрабатывать огромные участки земли. Но плохо то, что во время продажи урожая цены падают, труд крестьян не ценится, добавила моя собеседница.

Лусине устраивает плата, которую он получает за один день работы, – 5000 драмов. На эти деньги ей удается содержать семью, ребенка. Лусине не понимает людей, которые сидят дома и утверждают, что работы нет.

“Работа меня не тяготит, я готова работать в поле, под солнцем, лишь бы иметь каждодневный заработок. Можно без стеснения выполнять любую работу. Стыдно, когда ты ничего не имеешь и зависишь от соседа”,- отметила Лусине.

На вопрос, чем она занимается зимой, женщина ответила: отдыхаю. Зимой она готова работать даже за тысячу драмов, но в это время года работы не бывает.

“Легкой работы нет. Легче всего не работать и оставаться голодным”,- добавила Лусине.