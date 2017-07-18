Hetq.am приглашает севанцев на встречу

Озеро Севан – один из важных туристических центров и одна из достопримечательностей Армении. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. Несмотря на это, город Севан принадлежит к числу наиболее бедных и неухоженных городов страны, где отсутствуют необходимые для туристов элементарные инфраструктуры. Кроме того, в этом регионе высокий уровень миграции.

Hetq.am приглашает жителей и представителей общественных организаций города Севан на встречу-обсуждение, цель которого выяснить, почему город не развивается надлежащим образом, каковы основные проблемы и препятствия, почему люди здесь живут бедно, если летом поток туристов и отдыхающих не прекращается, каков бюджет города и как он расходуется.

Встреча состоится 25 июля в 12 часов в чайной-мастерской “Богема” по адресу: г.Севан, ул.Саят-Новы, 16/13.