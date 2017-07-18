Журналист Hetq.am получил премию ЕПК

В гостинице “Конгресс” сегодня состоялась церемония, посвященная 22-летию деятельности Ереванского пресс-клуба, в ходе которой были вручены ежегодные премии ЕПК.

За противодействие распространению ложной информации премии ЕПК удостоился сайт Sut.am. Этот портал основан общественной организацией “Объединение информированных граждан”. Его основной целью является выявление не соответствующих действительности сведений, распространяемых должностными лицами, официальными органами и СМИ. Премия была вручена председателю организации Даниелу Иоаннисяну.

За наилучшее совмещение журналистики и инноваций премию Валерия Айдиняна получила журналист радиостанции “Свобода” Нарине Галечян.

Премии Тиграна Нагдаляна за цикл фильмов “Борьба войны и мира”, отображающих жизнь армянской общины Сирии в условиях конфликта, удостоился редактор спецпроектов Общественного телевидения Тигран Даниелян.

Исследовательскому центру “Регион” премия ЕПК была вручена за изучение процесса освещения парламентских выборов 2017 г. в онлайн-медиа и социальных сетях.

Фотограф Акоп Берберян получил премию Армена Никогосяна за профессиональное освещение спортивной жизни Армении.

За самобытное преподнесение публицистического материала журналист Лусине Ованнисян удостоилась премии ЕПК. Отметим, что Л.Ованнисян является также одним из авторов Hetq.am.

Еще одна журналистка Hetq.am, Ерануи Согоян, получила премию за верность теме реформ системы местного самоуправления.

Премия Ереванского пресс-клуба была учреждена в 1998 г. Она вручается лучшим журналистам, СМИ и медиа-организациям Армении. В 2005 г. ЕПК учредил также именные премии в память безвременно ушедших из жизни коллег.

В беседе с нами председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян отметил, что очень интересно следить за тем, как журналистам удается отображать быстро меняющийся мир.

На вопрос, можно ли считать нормальным безразличное отношение политических властей к изменениям в сфре СМИ и обрадовались бы созданию такого проекта, как Sut.am, в более демократичческой стране, г-н Навасардян ответил: “Не думаю, что есть такая страна, где радуются, когда журналисты вскрывают те или иные факты. Просто им удается скрыть свое недовольство. А в такой стране, как наша, где все еще существуют проявления советской тоталитарной системы, власти во многих случаях не могут себя сдержать. Но как бы они ни были недовольны, им приходится мириться с сегодняшней информационной средой. Несмотря на мое недовольство государственной политикой в сфере армянских СМИ, не могу не отметить, что по сравнению со многими другими странами у нас попыток оказания давления на прессу меньше. Надеюсь, эта ситуаация не изменится”.