Пятница, 04 августа

Нагорный Карабах

Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ



18 июля министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Были также затронуты участившиеся в последнее время случаи нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских вооруженных сил.  

В этом контексте Карен Мирзоян подчеркнул необходимость осуществления действенных шагов по обеспечению стабильности на линии соприкосновения, в частности, незамедлительной реализации достигнутых   16 мая 2016г. в Вене и 20 июня 2016г. в Санкт-Петербурге договоренностей по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и   внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 