Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

18 июля министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Были также затронуты участившиеся в последнее время случаи нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских вооруженных сил.

В этом контексте Карен Мирзоян подчеркнул необходимость осуществления действенных шагов по обеспечению стабильности на линии соприкосновения, в частности, незамедлительной реализации достигнутых 16 мая 2016г. в Вене и 20 июня 2016г. в Санкт-Петербурге договоренностей по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.