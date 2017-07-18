Президент провёл совещание по вопросам повестки армяно-индийского экономического сотрудничества

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения и Республике Индия Армен Мартиросян сегодня доложил Президенту Сержу Саргсяну о повестке экономических отношений между Арменией и Индией, а также о работе, которая проводится в направлении развития и углубления взаимодействия.



В этой очередной, посвящённой экономическому компоненту внешней политики Армении встрече у Президента Республики приняли участие руководители заинтересованных министерств и ведомств, координирующих те отрасли, которые имеют потенциал сотрудничества с Индией и представляют взаимный интерес.



Подчеркнув, что Армения и Индия в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Президент Республики счёл этот юбилей хорошим поводом для того, чтобы обобщить достижения и наметить возможности расширения армяно-индийских отношений, в особенности их экономического компонента. По убеждению Президента, для этого существуют все предпосылки, поскольку за прошедшие годы двум странам удалось превратить имеющие глубокие исторические корни отношения в тёплые и партнёрские межгосударственные отношения.



«Несмотря на налаженные армяно-индийские отношения высокого уровня, а эти отношения основаны на прочных исторических связях и традициях, тем не менее, думаю, что мы ещё не смогли наилучшим образом использовать потенциал этих отношений.



Индия - одна из самых быстро развивающихся экономик в мире, и просто необходимо углубления наших отношений, в первую очередь, экономических отношений с этой страной. Конечно, в этом деле очень большое значение имеет работа межправительственной армяно-индийской комиссии, повестку которой, несомненно, нужно освежить новыми и целевыми вопросами, которые должны быть разнообразными: от сотрудничества в сфере информационных технологий, до сельского хозяйства, обработки алмазов, туризма. У нас есть хорошие примеры, и здесь я особенно хочу отметить действующий при Ереванском Государственном университете армяно-индийский центр превосходства информационных и телекоммуникационных технологий, который проводит очень большую работу.



Мы придаём большое значение также внедрению совместных образовательных программ при помощи Индии в сотрудничестве с Центром превосходства ИТТ по созданию компьютерной сети между областными школами Армении. Осуществлённая в Тавуше и Вайоц дзоре работа и присоединение имеющегося там оборудования к этому Центру, конечно, будет иметь для этих двух областей очень существенное значение. Вообще, в этой сфере в Индии проведена громадная работа: они обладают очень большим опытом и значительными возможностями, следовательно, учитывая существующий в нашей стране в этой сфере потенциал, сотрудничество здесь, несомненно, должно быть гораздо более интенсивным.



Хочу также привести в пример наше сотрудничество в сферах образования и науки. Многим известно, что сегодня в Армении обучаются более тысячи индийских студентов, которые приобретают специальность и, естественно, параллельно знакомятся с нашей культурой, историей, затем, возвращаясь на свою родину, вливаются в ряды наших друзей. Это очень важное обстоятельство, и в этом направлении также мы имеем громадные возможности для развития сотрудничества. Я недавно побывал в Ереванском Государственном Медицинском университете, ознакомился с их программами: они также готовы со своей стороны приложить усилия, чтобы здесь увеличилось число студентов, вообще, чтобы сотрудничество и в сфере здравоохранения, и в сфере образования расширялось.



Думаю, что у нас есть очень большие возможности для сотрудничества в сфере обработки алмазов, в ювелирном деле, и мы должны продолжать работать в этом направлении.



Есть очень большая возможность для сотрудничества в фармацевтической сфере, в которой Индия имеет большие успехи: они являются крупными поставщиками, и здесь нужно продемонстрировать наши возможности, чтобы их привлечь на армянский рынок.



Несомненно, у нас есть очень большой потенциал в сфере сельского хозяйства. Насколько мне известно, у нас есть рабочая группа и в прошедшие годы были взаимные визиты. Здесь также сотрудничество, между прочим, также связанное с сельскохозяйственной техникой, может быть для нас плодотворным.



Обязательно нужно провести значительную работу в деле развития туризма. Эта имеющая громадное население страна в туристическом плане также имеет большой потенциал.



Господин Мартиросян, в своём докладе более обстоятельно коснитесь этих вопросов. Нам нужна определённость, конкретно, в какой отрасли и что нужно делать, чтобы в следующий раз не озвучивать сегодняшние, не подобающие нашим отношениям, цифры и показатели. Имею в виду, в области торгового оборота, где потенциал очень велик», - сказал Президент Республики.



По итогам обсуждения доклада посла Мартиросяна Президент Республики дал ряд поручений, которые будут включены также в повестку межправительственной армяно-индийской комиссии.