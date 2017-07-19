Пятница, 04 августа

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Hetq.am приглашает к сотрудничеству



Hetq.am приглашает к сотрудничеству лиц разных специальностей, заинтересованных в приобретении писательских навыков с перспективой работы в будущем в редакции нашего электронного издания. Цель сотрудничества – пополнение команды Hetq.am узкими специалистами в различных областях.

Подавшие заявки лица, которые будут отобраны на основе представленных писем о заинтересованности и автобиографий, примут участие в двухдневной встрече-обсуждении с сотрудниками Hetq.am, в результате чего будут обозначены формат и сферы сотрудничества.

Желающих просим прислать до 28 июля автобиографию и письмо о заинтересованности на электронный адрес kristine@hetq.am.


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Комментарии (2)
1. ԳԱՅԱՆԵ20:32 - 20 июля, 2017
ՀԱՐԳԵԼԻ՝ ՀԵՏՔ«Հետքի» հետ համագործակցության հրավերի, հայտարարության կապակցությանբ, ցանկանում են նշել, որ ես սովորում եմ իրավաբանական համալսարանի երրորդ կուրսում և ցանկանում են համագերծակցել իրավական ոլորտում, իհարկե Ձեր ցանկությամբ։
2. ԳԱՅԱՆԵ22:28 - 20 июля, 2017
ԵՍ Գայանե Հովհանյանս, ծնվել եմ 1979թ․ այժմ սովորում եմ ինչպես նշել եմ իրավաբանական,Երևանի Մ․Խորենացու անվան համալսարանում, երրորդ կուրսում,ցանկանում եմ նույն մասնադիտությամբ համագործաքցել։ Հետքի լրագրող, իմ շատ սիրելի Զարուհի Մեջլումյանը, պարոն Էդիկ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, շուրջ երեք տարի է բարխղճորեն լուսաբանում է՝ և սատարում իմ գործի օբյեկտիվ լուծմնը։ կանխավ շնորհակալ եմ։
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