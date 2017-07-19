Hetq.am приглашает к сотрудничеству лиц разных специальностей, заинтересованных в приобретении писательских навыков с перспективой работы в будущем в редакции нашего электронного издания. Цель сотрудничества – пополнение команды Hetq.am узкими специалистами в различных областях.

Подавшие заявки лица, которые будут отобраны на основе представленных писем о заинтересованности и автобиографий, примут участие в двухдневной встрече-обсуждении с сотрудниками Hetq.am, в результате чего будут обозначены формат и сферы сотрудничества.

Желающих просим прислать до 28 июля автобиографию и письмо о заинтересованности на электронный адрес kristine@hetq.am.