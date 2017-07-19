Учительница: “Бывало, что Аршавир на уроках засыпал. Уставал ребенок…”

5-классник Аршавир учится в основной школе села Кохес. Ему 11 лет. Но уже сейчас мальчик взял на себя часть забот своей необеспеченной семьи.

Аршавир заботится о младшей сестренке и брате, обрабатывает принадлажещий им приусабедный участок, сажает картошку, собирает урожай, колет дрова, приносит воду.

У Сусанны Погосян четверо детей. Семья необеспеченная, живет на пособие в 40 тысяч драмов. Денег не хватает, поэтому женщине часто приходится брать в долг. Муж Сусанны четыре месяца назад уехал на заработки в Россию, но, по словам жены, даже 10 драмов не заработал. Семье очень помогают родители Сусанны. Её старшей дочери, Анаит, 12 лет, она перевелась в седьмой класс. Сейчас девочка живет у дедушки в Ванадзоре. Аршавир, по словам матери, сперва хорошо учился, но сейчас у него плохая успеваемость.

“Это, наверное, из-за детей. Я больше внимания уделяла младшим, а им занималась мало. Аршавир – мой помощник, он очень способный, учебу тоже не забрасывает, но он же ребенок, что поделаешь…” –сказала мать.

По ее словам, сын берется за любую работу, никогда не ждет поручений.

“Бывало, Аршавир засыпал на уроках. Уставал ребенок. Во время колки дров повредил руку. Хорошо, что палец не ампутировали. Аршавир живет в очень тяжелых условиях”,- рассказалаа нам учительница армянского языка и классный руководитель Аршавира Аида Лазрева.

В беседе с нами Сусанна несколько раз призналась, что она поручала сыну ухаживать за годовалой сестрой и двухлетним братом.

По словам старосты села Менжика Нерсисяна, Аршавир и Анаит – дети Сусанны от первого брака. Анаит сейчас живет в Ванадзоре под опекой отца.

“Спемья социально необеспеченная. Второй муж Сусанны из Ташира. Он уехал на заработки. Мы включили эту семью во все социальные программы”,- сказал Менжик Нерсисян.

Сусанна призналась, что младшего сына, Арена, фактически вырастил Аршавир, так как она в этом время уходила собирать картошку.

После прошлогоднего сбора картофеля Сусанна не работала, тем не менее, Аршавир продолжает быть няней для младшей сестры и брата. В Кохесе рассказали, что все заботы по дому лежат на плечах 11-летнего мальчика.

Сам он утверждает, что присматривает за младшими, чтобы мать могла заниматься домашними делами.

“Он укладывает ребенка спать, меняет подгузники, все делает”,- похвалила сына Сусанна. “Работать на земле не очень трудно. На работу выхожу рано утром, когда прохладно. В этом году мы посадили картошку”,- рассказал Аршавир. Я заметила, что работа на приусадебном участке тоже входит в его обязанности.

А Аршавир признался, что больше всего на свете ему нравится играть во дворе: “Мы с друзьями иногда играем в футбол или другие игры”. Мальчик часто ездит в Ванадзор к отцу.

По словам Сусанны, сын очень любит армянский язык, мечтает стать учителем. “Охотнее всего я сижу на уроках пения. Наверное, стану учителем пения или армянского языка”,- сказал Аршавир.

По словам классного руководителя Аиды Лазревой, в начальных классах Аршавир учился хорошо, но потом дела пошли хуже, а все из-за плохих бытовых условий. “Он способный мальчик, но дома с ним никто не занимается. Аршавир живет в очень тяжелых условиях”,- отметила учительница.