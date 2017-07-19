Продолжается демонтаж павильонов на вещевом рынке “Фирдуси”

С раннего утра на ереванском вещевом рынке “Фирдуси” начались работы по демонтажу павильонов. По словам торговцев, демонтаж начался сегодня в 06։00, без предварительного предупреждения.

На данный момент на месте находятся сотрудники мэрии и полицейские, которые контролируют работы. Торговцы рассказали, что утром представители мэрии пообещали разрешить им торговать в павильонах и убрать только поставленные за их пределами столики, однако через несколько часов они заявили, что необходимо собрать все товары, так как рынок демонтируется полностью.

Гаяне Киракосян торгует на вещевом рынке “Фирдуси” уже 15 лет. Месяц назад торговцев предупредили о том, что нужно освободить эту территорию. Они обратились к мэру столицы Тарону Маркаряну с просьбой предоставить им время для реализации оставшихся товаров. “Так не поступают. Незаметно прокрались и начали рушить наши палатки. Что за безобразие!” – жаловалась Гаяне.

Возмущенных торговцев больше всего волнуют взятые ими кредиты. Они говорят, что в эти дни не смогут работать, а другого источника получения средств на погашение кредитов у них нет. Торговцы попросили мэра дать время до конца сентября, чтобы они смогли реализовать товар, но сегодня утром сотрудники мэрии без всякого предупреждения приступили к демонтажу павильонов и палаток.

Работники ярмарки “Фирдуси” не хотят перебираться в другие торговые центры, отмечая, что условия на этом рынке их устраивают, аренда невысокая, строгих требований нет.

Предложение мэрии перебраться на другие вещевые ярмарки торговцы отклонили, сославшись на высокую аренднуют плату и неприемлемые условия работы. “Я проработала здесь семь лет, зарабатывала лишь на кусок хлеба. Разве можно так поступать, почему не поговорили с людьми. Утром нам сказали, что через два часа мы может начать торговать, но посмотрите, что они сделали. Столько людей останется без работы, без средств к существованию. Они подумали о том, что с нами будет?” – возмущалась Светлана Султанян.

Женщина не знала, что ей делать с оставшимся товаром, сможет она найти работу или нет.

Собравшиеся торговцы обсуждали свои дальнейшие действия. Кто-то предложил пойти к президенту, кто-то настаивал на встрече с премьер-министром, кто-то обвинял мэра в том, что тот получил их голоса, но разочаровал своих избирателей.