“Вага Фарм” и “Натали Фарм” получили лицензию на три года

Фармацевтические компании “Вага Фарм” и “Натали Фарм” получили 3-летнюю лицензию на импорт и экспорт наркотических веществ и психотропных препаратов.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании по предложению министра здравоохранения Левона Алтуняна.

Замечаний по проекту со стороны Министерства юстиции, Полиции, Службы национальной безопасности высказано не было.

Напомним, что компания “Натали Фарм” принадлежит семье депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна. Учредителями компании “Вага Фарм” в реестре юридических лиц указаны Ваге Варсанян и Арташес Григорян. Компания была зарегистрирована в 2000 г.