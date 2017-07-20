Экономическая активность в первом полугодии выросла на 6,1%

В январе-июне этого года по сравнению с тем же периодом 2016 г. в Армении показатель экономической активности (ПЭА) вырос на 6,1%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

В первом полугодии экономика, согласно статданным, активизировалась за счет роста объемов в сферах промышленности, торгового оборота, услуг, тогда как строительная и сельскохозяйственная сферы все еще сдерживают экономический рост.

Отметим, что в январе-мае ПЭА вырос на 0,3%. Причина в том, что в мае этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности вырос на 8,3%, а в июне – на 5,1%. То есть в июне темпы роста замедлились.

В первом полугодии этого года объем промышленной продукции в стране составил 760 млрд драмов, что на 12,4% больше прошлогоднего показателя.

Торговый оборот достиг 1,112 трлн драмов, то есть вырос на 12.6%, а объем услуг составил примерно на 649 млрд драмов, что больше на 10,9%.

В сфере строительства сохраняется двузначный показатель спада. В первом полугодии объем составил около 112 млрд драмов, спад – 10%.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 247 млрд драмов, спад – 1,4%.