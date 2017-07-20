Консул строит казино

Правительство сегодня приняло решение о реконструкции ереванской гостиницы “Двин” за счет совместных инвестиций компаний “Си Си Джи Кавказская коммуникационная группа и “Давид Бек Энтертейнментс”.

Согласно представленному в правительство проекту решения, купившая гостиничный комплекс “Двин” компания “Си Си Джи Кавказская коммуникационная группа” обратилась к премьер-министру с письмом, в котором предложила упомянуть в решении от 5 мая 2016 г. ООО “Давид Бек Энтертейнментс” в качестве соинвестора программы реконструкции гостиничного комплекса “Двин”.

Из проекта решения следует, что компания “Давид Бек Энтертейнментс” решила в случае осуществления инвестиционной программы стоимостью более 40 млрд драмов заняться организацией в гостинице игр с выигрышем. Указанная сумма инвестиций установлена решением правительства, и компания может получить лицензию на организацию игр с выигрышем в том случае, если обеспечит данный объем инвестиций.

В прошлогоднем решении правительства название соинвестора отсутствовало, что по утверждению компании “Си Си Джи Кавказская коммуникационная группа” может послужить основанием для отказа в выдаче лицензии.

Согласно данным госреестра юридических лиц Армении, компания “Давид Бек Энтертейнментс” была основана 26 августа 2016 г. Собственником компании является ЗАО “Гостиничный комплекс “Двин”.

100% акций указанного ЗАО принадлежат зарегистрированной на Кипре компании “Си Си Джи Кавказская коммуникационная группа (CCG Caucasian Communication Group Limited).

Мы уже писали о том, что эта компания была зарегистрирована на Кипре в 2008 г. С 2010 г. ее акции поровну делят между собой две другие офшорные компании: зарегистрированная в Белизе компания “BERFARQ INVESTMENTS LIMITED” и зарегистрированна на Британских Виргинских островах “JADIS SERVICES INC”.

В интервью Hetq.am почетный консул РА в Крыму, предприниматель Артак Товмасян сообщил, что владельцем акций “BERFARQ INVESTMENTS LIMITED” является он, а часть акций “JADIS SERVICES INC” принадлежит известному российскому певцу Иосифу Кобзона, который, по словам консула, из-за проблем со здоровьем намерен отказаться от своей доли.

Артак Товмасян

Получается, что новую компанию консул основал с целью строительства казино.

Согласно принятому в 2016 г. решению, предусматривается провести ребрендинг гостиничного комплекса, переименовав его в “Давид Бек” – по аналогии с названием компании-инвестора.

Проект решения о привлечении нового инвестора и выдаче разрешения на организацию игр с выигрышем был передан в соответствующие государственные структуры. Министерство финансов и Комитет госдоходов представили свои замечания.

Минфин отметил, что если цель предложения состоит в том, чтобы ООО “Давид Бек Энтертейментс” в дальнейшем обратилось для получения лицензии на организацию игр с выигрышем, то потребуется обосновать факт осуществления данной, а не какой-либо другой организацией инвестиций на сумму 40 млрд драмов.

В свою очередь Комитет госдоходов сообщил, что в случае внесения этих изменений потребуется обсудить вопрос о соответствии совместной программы реконструкции комплекса, инвесторов и объемов инвестиций.