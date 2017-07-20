Компания сыновей председателя КГД получила льготы

Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло решение освободить компанию “Грин фармер”, принадлежащую сыновьям председателя Комитета госдоходов Вардана Арутюняна, от таможенной пошлины на импорт и отсрочить на три года выплату НДС.

Согласно реестру юридических лиц, сыновьям председателя КГД – 21-летний Генрик Арутюнян и 22-летний Рубен Арутюнян – принадлежит по 17% акций компании, а владельцем 66% является Арман Абрамян.

Генрик Артуюнян вместе с матерью Зарине Даниелян зарегистрирован по одному и тому же адресу. Другой сын Арутюняна, Рубен, хоть и зарегистрирован по тому же адресу, что и остальные члены семьи, однако в реестре избирателей адресом его регистрации указан проспект Азатутян, где Зарине Даниелян приобрела особняк.

А теперь о льготах, предоставленных компании “Грин фармер”. По предложению министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна правительство решило отсрочить на три года срок уплаты НДС на товары, которые компания намерена импортировать в период с 21 июля с.г. по 31 июля будущего года.

Согласно проекту решения, компания импортирует из Италии 11 наименований обородования, предусмотренного для закладки интенсивных садов в общине Ерасх Араратской области.

Компания собирается осуществить инвестиции в размере около 1,27 млрд драмов.

Другим решением правительства импортируемое компанией технологическое оборудование будет освобождено от таможенной пошлины на импорт.

Получается, что КГД решил освободить компанию сыновей своего председателя от уплаты таможенной пошлины и отсрочить на три года уплату НДС.

Помимо закладки интенсивных садов в Ерасхе компания строит теплицу для выращивания помидоров в городе Раздане. 20 июня министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян побывал с рабочим визитом в Котайкской области, где вместе с губернатором Карапетом Гулояном и мэром Раздана Арамом Даниеляном посетил тепличный комплекс по производству помидоров, принадлежащий сыновьям председателя КГД. Согласно сообщению в прессе, директор ООО “Грин фармер” Айк Унанян отметил, что до конца года предусмотрено завершить строительство тепличного хозяйства, в которое будет вложено 5,5 млрд драмов.

Отметим, что посещение министрами и высокопоставленными чиновниками компаний, принадлежащих детям других должностных лиц, становится традицией. Месяц назад премьер-министр Карен Карапетян, а до этого президент Серж Саргсян в сопровождении министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна побывали в компании “Алекс текстиль”, принадлежащей дочери депутата парламента Самвела Алексаняна Астхик Алексанян.