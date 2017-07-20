Премьер-министр принял делегацию корейской провинции Джеолабук-до

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с руководителем провинции Джеолабук-до Республики Корея Сонг Ха-Джином.



На встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних экономических связей. Карен Карапетян отметил, что Правительство РА осуществляет последовательные реформы в направлении улучшения бизнес-среды и создания благоприятных условий для инвестиционных программ. Сонг Ха-Джин отметил, что корейские бизнесмены заинтересованы в осуществлении инвестиционных программ в Армении, и в рамках визита состоялись результативные встречи с армянскими партнерами.

Губернатор провинции Джеолабук-до представил сферы, имеющие потенциал развития в возглавляемой им провинции: сельское хозяйство, туризм, информационные технологии.



Премьер-министр Карапетян отметил, что армянская сторона заинтересована в развитии армяно-корейских связей в указанных сферах, которые могут придать новый размах сотрудничеству между двумя странами.

