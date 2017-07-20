Премьер-министр совершил рабочую поездку в Гюмри

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня совершил рабочую поездку в Гюмри.



Глава Правительства сначала посетил осуществляющую деятельность в Гюмри компанию «Лентекс», которая является одним из крупных производителей чулочно-трикотажной продукции в Армении. Премьер-министр ознакомился с производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции, перспективами расширения деятельности и программами развития. ООО «Лентекс», занимающее около 6000 кв. метров производственных площадей и до 1000 кв. метров вспомогательных строений, оснащено современным оборудованием, производит чулочно-носочную продукцию, а также трикотаж для мужчин, женщин и детей. Предприятие имеет более 300 работников, оборот превышает 1 млрд драмов. Продукция реализуется в Армении, Арцахе, Российской Федерации, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Премьер-министр отметил важность деятельности ООО «Лентекс» и от имени Правительства выразил готовность оказать поддержку программам развития компании.



Затем Карен Карапетян ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту улицы Руставели в Гюмри, осуществляемых в рамках программы развития исторического центра Кумайри. Премьер-министру доложили, что здесь осуществлены демонтажные работы на участке от улицы Ширакаци до улицы Саят-Нова. Полностью завершены работы по обновлению коммуникационной системы, осуществлена засыпка, на некоторых участках улица вымощена и бетонирована. Параллельно осуществляются также работы по ремонту тротуаров. Проектные работы по ремонту улицы осуществляет ОАО «Армпроект».



Премьер-министр в Гюмри также посетил реабилитационный центр «Самаритер», Высоковольтные электрические сети, Гюмрийский государственный медицинский колледж. Карен Карапетян побывал также в фирменном магазине обувной фабрики «Таврос» и, ознакомившись с ассортиментом товаров, приветствовал инициативы, направленные на развитие местного производства.



Подводя итоги поездки во время брифинга с журналистами, Премьер-министр положительно оценил строительные работы, осуществляемые в рамках программы развития исторического центра Кумайри, отметив: «В сентябре завершаем строительство на этой улице. Думаю, что с образцовыми, новыми инфраструктурами: вода, газ, электроэнергия, связь, строим улицу и внедряем новую культуру строительства улиц». Что касается посещения вышеуказанных организаций, Глава Правительства проинформировал, что его целью было изучение указанных территорий для более рационального размещения государственных ведомств и обеспечения большей доступности услуг.