Министр иностранных дел Армении принял высокопоставленную делегацию США по делам внешней торговли

21-ого июля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял высокопоставленную делегацию США по вопросам внешней торговли во главе с заместителем Представителя по вопросам торговли Дэном Мулани.

Приветствуя гостя, министр Налбандян с удовлетворением отметил, что четвертьвековые армяно-американские межгосударственные отношения находятся на высоком уровне, и выразил уверенность, что совместными усилиями они получат новый импульс.

Поблагодарив за прием, заместитель Представителя США по вопросам торговли отметил, что Соединенные Штаты придают важность развитию многостороннего взаимодействия и углублению торгово-экономических отношений с Арменией.

Собеседники с теплотой вспомнили прошедшую в 2015 году в Вашингтоне встречу и подписание в присутствии Президента Республики Армения Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между Республикой Армении и Соединенными Штатами.

Эдвард Налбандян и Дэн Мулани обсудили вопросы, касающиеся работы межправительственной комиссии Армения-США, обменялись мнениями вокруг подготовительных работ второго заседания Армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

Обоюдно была отмечена необходимость расширения договорно-правовой базы в торгово-экономической сфере.

Собеседники коснулись дальнейшего углубления взаимодействия в сфере информационных технологий.