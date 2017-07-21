Импорт растет быстрее, чем экспорт

Внешний торговый оборот Армении в первом полугодии этого года составил 2,8 млрд долларов, что на 24% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы РА.

За шесть месяцев из Армении было вывезено товаров на сумму около 994 млн долларов. Это на 21% превышает показатель того же периода 2016 г.

Более ускоренными темпами растут объемы импорта: в первом полугодии они составили 1,821 млрд долларов, что на 25,8% больше предыдущего показателя.

За последние пять лет показатель экспорта в разрезе первого полугодия оказался самым высоким, а импорт все еще уступает уровню 2014 г.

Напомним, что в 2016 г. экспорт из Армении вырос на 20.6%, а импорт – на 1.1%.