Пятница, 04 августа

Экономика

Импорт растет быстрее, чем экспорт



Внешний торговый оборот Армении в первом полугодии этого года составил 2,8 млрд долларов, что на 24% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы РА.

За шесть месяцев из Армении было вывезено товаров на сумму около 994 млн долларов. Это на 21% превышает показатель того же периода 2016 г.

Более ускоренными темпами растут объемы импорта: в первом полугодии они составили 1,821 млрд долларов, что на 25,8% больше предыдущего показателя.

За последние пять лет показатель экспорта в разрезе первого полугодия оказался самым высоким, а импорт все еще уступает уровню 2014 г.

Напомним, что в 2016 г. экспорт из Армении вырос на 20.6%, а импорт – на 1.1%. 


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Комментарии (1)
1. kkt06:03 - 22 июля, 2017
Considering there has been a significant drop in trade in the last two years, and that the shadow economy has been squeezed, would it not be more accurate to show figures for the last 4 or 5 years? we had real term drops of 20% in 2016, showibg an increase now from a lower base rate gives the wrong impression. secondly, companies which have had stable turnover have showed increased turnover by the books, as the tax office over the last two years has come down hard on the shadow economy. these two factors are vital to show real term changes over the last 3 or 4 years.
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