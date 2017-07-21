Родители обвиняемого по делу “АрменТел” Владимира Сачкова обратились к властям Беларуси и России

Родители бывшего директора технического блока ЗАО “АрменТел” Владимира Сачкова, обвиняемого по делу о создании незаконного канала связи, обратились к властям Беларуси и России. Валентина и Александр Сачковы сообщили о затягивании судебными органами Армении рассмотрения уголовного дела, о допущенных беззакониях и неблагоприятных условиях содержания в тюрьме. “Это фарс, а не суд”,- написали Сачковы.

В связи с их заявлением заместитель генпрокурора Беларуси А.Стук обратился к заместителю генпрокурора РА Давиду Мелконяну с ходатайством взять на контроль рассмотрение судом уголовного дела и информировать Генпрокуратуру Беларуси о причинах, препятствующих завершению судебного производства.

Напомним, что Владимир Сачков был задержан в Беларуси, где он в то время работал, а затем экстрадирован в Армению.

Родители Владимира Сачкова обратились также к председателю Госдумы и депутатам РФ.

"Наш сын сейчас находится в УИУ «Нубарашен». Условия содержания ужасны: в крошечной камере без солнечного света и вентиляции находятся 15 человек на 11 нар. Еда по очереди, сон по очереди, вода 2 раза в сутки на непродолжительное время, постоянные отключения электричества, антисанитария, тараканы, крысы, скорпионы. Медицинская помощь не оказывается. Сейчас отсутствуют прогулки на свежем воздухе. Это адская пытка",-написали родители.

Они также сообщили о запрете на длительные свидания с семьей, об отказе изменить меру пресечения на освобождение под залог, о правонарушениях, связанных с ознакомлением судебных актов на родном языке.

“Сачкову В.А. необходима реальная помощь людей, которые могут донести до армянских властей о недопустимости нарушения прав гражданина России. Игнорирование со стороны Армении таких чиновников как Лавров С.В. и Москалькова Т.В. требует вмешательства Президента России”,- написала мать обвиняемого Валентина Сачкова.

Ответ прокуратуры Беларуси Ответ прокуратуры РФ

В своем ответе Генпрокуратура сообщила Сачковым, что их заявление направлено для рассмотрения в МИД РФ и Генпрокуратуру Армении.

Вчера должно было состояться судебное заседание по делу В. Сачкова, однако оно не состоялось, поскольку судья Армен Бекташян находился в совещательной комнате. Следующее заседание назначено на 3 августа. Из 51 судебного заседания по этому уголовному делу пока состоялось 19.

Жена Владимира Сачкова Екатерина Азёма в беседе с Hetq.am высказала мнение, что судья саботирует заседания, зная, что ему за это ничего не грозит.

По поводу постоянного переноса судебных заседаний Е.Азёма обратилась также в МИД РФ, откуда ее заявление направили в посольство РФ в Армении. Руководитель консульского отдела П.Щукин сообщил, что они продолжают держать ситуацию с В.Савченко на постоянном контроле. “Очередная нота протеста армянской стороне по поводу неосуществления судопроизводства в разумные сроки была направлена Посольством 28 июня”,- сообщалось во вчерашнем письме представителя российского посольства.

Напомним, что, согласно обвинению, группа, состоявшая из некоторых должностных лиц ЗАО “АрменТел” и косвенно связанных с этой организацией лиц, создала канал связи, посредством которого поступавшие от иностранных операторов международные звонки обходили расчетную систему компании. Данный канал связи действовал в 2011-2013 гг. В результате деятельности группы был нанесен ущерб и компании, и государству по части налогов.