Ситуация на передовой в первом полугодии этого года

По оперативным данным Армии обороны Республики Арцах, в первом полугодии 2017 г. на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник нарушил режим перемирия около 9.000 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 121.000 выстрелов.

Помимо стрелковых видов оружия в указанный период ВС Азербайджана применили противотанковую управляемую ракету "SPIKE” (3 снаряда), реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов), пушки Д-30 и Д-44 (244 снаряда), 60-мм, 82-мм и 120-мм минометы (1373 снаряда), гранатометы различного типа (250 снарядов).

В первом полугодии 2017 г. азербайджанские спецназовцы предприняли несколько попыток диверсионного проникновения, которые были своевременно замечены, и противник, понеся потери, был отброшен назад. Здесь необходимо упомянуть предпринятую 25 февраля азербайджанскими спецназовцами попытку диверсионного проникновения на восточном направлении, когда противник, потерпев полную неудачу, был вынужден отступить на исходные позиции, оставив в зоне рядом с передовой 5 трупов.

На протяжении первых шести месяцев 2017 г. передовые подразделения Армии обороны продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.