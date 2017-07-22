Дорогие лоты “Эйр Армения” и “Армавиа” не реализуются

С августа 2016 г. имущество обанкротившейся авиакомпании “Эйр Армения” продается с аукциона. Большая часть лотов уже реализована.

Для выполнения требований кредиторов управляющий по делу о обанкротстве Карен Асатрян вынес на продажу принадлежащие компании 11 автомобилей, офисное имущество, основные и оборотные средства, а также заложенный в банке HSBC для нужд компании особняк на улице Царав Ахбюр в Ереване, принадлежащий родителям одного из владельцев “Эйр Армения” Арсена Аветисяна.

Напомним, что именно на основе судебного иска этого банка 2 ноября 2015 г. компания была признана банкротом.

Согласно Azdarar.am, последний аукцион состоялся 18 июля. К.Асатрян представил 2 лота, одним из которых был особняк. Стоимость этого лота снизилась с 813 млн драмов до 593 млн.

Продаются также основные и оборотные средства, которые оценены в 5,7 млн драмов. В августе прошлого года их цена превышала19 млн драмов, а в апреле этого года составила уже 7,8 млн.

Автомобили и офисное имущество “Эйр Армения” фактически реализованы. Но наиболее дорогими лотами все же являются недвижимость и основные и оборотные средства.

С аукциона продается имуществво еще одной обанкротившейся авиакомпании – “Армавиа”. Процесс роспуска компании, которая 6 октября 2014 г. была объявлена банкротом, начался в апреле 2015 г. Одновременно с этим имущество компании продавалось с торгов.

Назначенный на 14 июля аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Управляющим по этому делу также является Карен Асатрян. Следующий аукцион назначен на 11 августа. Своего потенциального покупателя ожидает самолет “CRJ 200LR”, стоимость которого уже долгое время остается неизменной – 125 млн драмов.

Продается также завод “Дилижан Фролова”, заложенный в “Америабанке” владельцем “Армавиа”, компанией “Мика Лимитед”, против обязательства авиакомпании. Если раньше предприятие оценивалось в 1,3 млрд драмов, то сейчас – в 942 млн. Другой лот – материальные средства “Армавиа” (запчасти к самолетам, офисное имущество и т.д.). В свое время этот лот состоял из 1512 подлотов, а сегодня – из 24. Это значит, что их большая часть уже реализована. Общая стоимость лота – 3,7 млн драмов.

Напомним, что в 2016 г. в рамках дела “Армавиа” были проданы дом отдыха “Цахкатун” и гостиница в Цахкадзоре, стоимость которых составляла несколько сотен миллионов драмов.

На снимке: Арсен Аветисян (“Эйр Армения”) и Михаил Багдасаров (“Армавиа”).