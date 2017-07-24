В Армении несколько снизился уровень долларизации

За последний год в Армении наблюдается тенденция к снижению уровня долларизации. Тем не менее, этот показатель продолжается оставаться достаточно высоким.

Уровень долларизации показывает, какую сумму в долларах составляют банковские кредиты и вклады.

Из-за высокого уровня долларизации экономика Армении находится в зависимости от валюты и очень чутко реагирует на ее колебания и цены на руду на мировом рынке .

Часть граждан Армении предпочитает хранить свои сбережения наличными, а не в виде банковских вкладов. При измерении уровня долларизации эти средства не учитываются, так как находятся в “тени”.