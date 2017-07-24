На армяно-азербайджанской границе будут искать золото

ООО “Торник Ева” планирует провести геолого-разведочные работы на территории золото-полиметаллического месторождения на рудном поле Сискатар-Артаван в Сисианском районе.

Это рудное поле находится на пересечении областей Вайоц дзор и Сюник, рядом с нахиджеванским участком армяно-азербайджанской границы.

Согласно проекту, предстоит изучение территории площадью более 6000 га, 4000 из которых принадлежат общине Заритап, а 2100 – общине Шахат.

Геологическое изучение территории в общине Шахат предусмотрено провести с помощью спутниковой связи.

Через эту местность протекает часть потока рек Воротан и Арпа, а также несколько небольших притоков рек Артаван, Сараван и Гябур. Имеются и небольшое озеро Алтгёл и два родника.

Скважины предусматривается пробурить с сохранением экологических норм, то есть на расстоянии как минимуми 500 метров от родников и озерца. Выделенная для изучения территория используется под пастбище и для сенокоса.

В январе этого года совет старейшин общины Заритап дал разрешение на геологическое изучение рудного поля Систакар-Артаван. Руководитель общины Симон Бабаян в беседе с Hetq.am отметил, что компания собирается изучить территорию, которая расположена в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы и которую община не использует в каких-либо целях.

“Если месторождение начнет эксплуатироваться, если люди начнут работать, то и граница станет крепче. Я как руководитель общины радуюсь таким начинаниям, тому, что инвесторы хотят вложить деньги в проект, который будет реализован рядом с границей”,- сказал Симон Бабаян.

Он не знал, из какой страны поступят инвестиции, сообщил лишь, что к ним обратились местные.

ООО “Торник Ева” действует уже 18 лет. Его акционерами являются Гамлет Ревазян и Хачатур Матевосян. Ревазян выполняет также обязанности директора компании.

26 июля в администрациях общин Заритап и Шахкат пройдет второе общественное обсуждение заявки ООО” Торник Ева” на предварительную оценку геологического изучения.