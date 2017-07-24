Пятница, 04 августа

Օбщество

В Ванадзоре открылись первые антикафе и “Арт-кафе”



Гаяне Саркисян

Примерно месяц назад в третьем по величине городе Армении, Ванадзоре, открылось антикафе под названием “Тейник” (“Чайник”). Его учредили 25-летние Давид и Аветис.

По словам Аветиса, часть ванадзорцев с радостью восприняла идею антикафе, однако привыкшие к более традиционным видам проведения досуга горожане пока не воспринимают появление кафе нового типа, где платят за проведенное количество времени.

“Тем не менее, поток людей постепенно увеличивается”,- отметил Давид.

В глаза сразу же бросается оригинальный внешний и внутренний дизайн “Тейника”. Использование в оформлении различных музыкальных инструментов свидетельствует о связи молодых учредителей антикафе с музыкой.

Давид – гитарист. Какое-то время играл в одной из местных рок-групп. Но сейчас, как он сам говорит, играет уже для себя.

В антикафе гитары представлены не только для того, чтобы их опробовали посетители, они висят даже на потолке.

Имеются различные настольные игры, чуть дальше – небольшая библиотека для книголюбов, а также уголок ретро.

На стенах висят картины молодых лорийских художников, которые в основном были подарены антикафе.

Здесь есть и телескоп, с помощью которого можно любоваться звездами.

Рядом с книгой жалоб и предложений висит карта мира, на которой иностранные гости отмечают флажками свой родной город и пишут свои имена.

Учитывая предложения посетителей, молодые хозяева постоянно вводят новшества. Недавно, например, в “Тейнике” стали проводиться вечера живой музыки.

Здесь организуются также выставки работ местных художников. По словам Давида, это дает возможность молодым живописцам представить свое искусство.

Большую помощь в создании дизайна оказали друзья Давида и Аветиса. Бывает, что и посетители приносят подарки. Одна ванадзорская пара, побывав здесь, решила подарить книги для библиотеки.

Давид надеется, что мэрия тоже окажет содействие деятельности единственного в городе антикафе. Парк Саят-Новы, где находится заведение, ночью не освещается. “Было бы хорошо, если б мэрия провела здесь освещение”,- сказал Давид.

Плата в антикафе почасовая: первые два часа пребывания стоят 500 драмов, а каждый последующий час – 300 драмов. На эту сумму посетители могут взять чай, кофе, пирожные.

“Иными словами, это место предназначено не для питания, а для интересного времяпрепровождения”,- сказал Давид.
В дневные часы, когда посетителей мало, в “Тейнике” царит рабочая атмосфера. Здесь часто можно увидеть иностранцев, осуществляющих в Ванадзоре различные проекты.

Молодые учредители хотят благоустроить и окружающую территорию, создать возможность для просмотра кинофильмов на открытом воздухе, построить стену для скалолазания… Ребята стремятся превратить “Тейник” в место приятного проведения досуга.

“Арт-кафе” может стать прекрасным местом представления армянского искусства”

Недалеко от антикафе находится первое в Ванадзоре “Арт-кафе”.

“В нашем “Арт-кафе” акцент сделан на получение эстетического удовольствия”,- говорит менеджер Шушанна Григорян. Здесь представлены в основном работы художников и представителей прикладного искусства: живописные полотна, изделия из дерева и стекла. В “Арт-кафе” намерены пополнить представленные экспонаты, которые предназначены также для продажи. Это позволит привлекать не только местных жителей, но и гостей города, туристов.

Последних пока не очень много. Причина, по мнению Шушанны, в нехватке в Ванадзоре туристических инфраструктур.

“Туризм в Ванадзоре почти не развит, необходимых инфраструктур нет, из-за чего мы сталкиваемся с трудностями в плане привлечения туристов и представления армянского искусства”,- отметила наша собеседница.

“Любой житель нашего города, к которому приезжают гости из-за границы или из других мест, встает перед проблемой, куда их отвезти. “Арт-кафе” может стать прекрасным местом представления армянского искусства”,- подчеркнула Шушанна.

В “Арт-кафе” отведено место и книголюбам. Кроме того, можно воспользоваться и разложенными здесь красками и прямо на месте попробовать свои силы в живописи.

Фото: “Арт-кафе”


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Комментарии (5)
1. Սոֆիյա21:18 - 24 июля, 2017
Շատ լավն էր, բայց նկարները խառն եք գցել։
2. Մարիաննա21:26 - 24 июля, 2017
Հարգելի' Գայանե, Շնորհակալություն բովանդակալից հոդվածի համար, սակայն պիտի նշեմ` շփոթմունք է եղել. հոդվածին կցված ոչ բոլոր նկարներն են 《Թեյնիկ》հակասրճարանինը:
3. Մարիաննա21:45 - 24 июля, 2017
Ավելի կոնկրետ`《Տուն》 և 《Թեյնիկ》 սրճարանների նկարները հակառակ են տեղադրված:
4. Arturo11:52 - 25 июля, 2017
Will you provide addresses for both cafes, Dun and Teinig?
5. Arturo10:37 - 26 июля, 2017
This place is indeed anti-cafe! It's 10:35 in the morning, all the cafes and stores are open but this anti-cafe is still sleeping! For me this is the worst place to spend my morning in Vanadzor!
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