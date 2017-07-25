Минобороны Арцаха опровергает информацию о ранении азербайджанского военнослужащего вследствие удара беспилотника

“Очередной дезинформацией” назвала пресс-служба министерства обороны Республики Арцах сообщение минобороны Азербайджана о том, будто вследствие удара беспилотника армянских ВС ранение получил азербайджанский военнослужащий Мураз Бабакишиев.

«Министерство обороны Арцаха заявляет, что ситуация на передовой остается относительно спокойной. Просто агитпроп Азербайджана работает в свойственном ему стиле, пытаясь путем распространения дезинформации ввести в заблуждение как собственную, так и международную общественность.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха не только не применяли БПЛА по всему периметру линии соприкосновения войск, но и продолжают строго соблюдать режим прекращения огня”, – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Арцаха.