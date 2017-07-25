В Баграташене торговцы на несколько часов заблокировали дорогу к таможенному пункту

С 1 июля вступили в силу утвержденные комиссией Евразийского экономического союза единые фитосанитарные карантинные требования, согласно которым из Грузии на таможенную территорию Армении разрешается ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Сегодня около 40 мелких торговцев из Баграташена и соседних сел Тавушской области перекрыли дорогу к таможенному пункту. Люди утверждают, что из-за требований ЕАЭС их семьи фактически оказались на грани голода.

Особенно негативно торговцы относились к фурам, которым и перекрывали дорогу. “До каких пор мы будем оставаться в таком положении. Простым торговцам запрещают ввозить семь арбузов. Пусть тогда и фуры проходят растаможку по закону. Они на наших глазах платят 20 тысяч драмов и проезжают, а нам из-за 7 арбузов чинят препятствия. Меня несколько часов продержали на солнце, отняли паспорт, который вернули только через четыре дня”,- рассказала жительница Баграташена Карине Абрамян.

По словам Сатик Яилян, таможня не разрешает провозить более 5 кг овощей. “А у нас других источников дохода нет ”,- отметила Сатик. Женщина считает этот закон непонятным и неприемлемым.

Напомним, что несколько дней назад новоназначенный начальник Баграташенской таможни Ованнес Арутюнян в интервью Hetq.am пояснил, что напряженность обусловлена тем, что торговцы хотят провозить товары через таможню без соответствующего оформления. Они как жители данного района могут несколько раз в день пересекать армяно-грузинскую границу. “Но наше законодательство, кодекс Таможенного союза и закон “О таможенном урегулировании” не разрешают этого”,- сказал О.Арутюнян.

А вот Карине Абрамян придерживается другого мнения: “Учитывая условия жизни граждан нашей страны, законы должны писать наши депутаты и руководители, а не Евразийская экономическая комиссия. Чем заняты наши депутаты? Они только и делают, что обогащаются, а о простых людях никто не думает. О нас вспоминают только во время выборов”.

Специалист Государственной службы безопасности пищевых продуктов Азат Хачикян пришел к участникам акции с текстом решения совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г., которое он почему-то назвал “решением Евросоюза”.

Карине Абрамян и другие торговцы утверждают, что живут за счет торговли продуктами, которые привозят из Грузии, и если они лишатся возможности торговать, то их семьи будут обречены на голодное существование.

Начальник Баграташенской таможни откказался дать разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Тем не менее он сказал, что понимает, в каком тяжелом социальном положении находятся торговцы. “Но таможенная служба не социальный орган. О тяжелом социальном положении людей правительство должны проинформировать губернатор Тавуша и главы сельских администраций. А мы и без того работаем с большой нагрузкой”,- отметил Ованнес Арутюнян.

Тавушские полицейские разогнали акцию протеста, однако торговцы заявили, что не отступят и организуют новые акции.