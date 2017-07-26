“Наше золото – наша история”: в Ардви перекрыли дорогу представителям золотоискательной компании

Жители села Ардви в Лорийской области на полтора часа перекрыли дорогу представителям компании, проводящей геологическое изучение золоторудного месторождения.

Сегодня в администрации села были предусмотрены общественные слушания, однако местные жители решили отправить обратно представителей ООО “Мирам” прямо с дороги.

“Наше золото – наша история”, “Руки прочь от Ардви!”, “Ардви – священное для армян место” – с такими плакатами пришли поддержать взрослых дети.

Бухгалтер сельской администрации Андраник Карапетян отметил, что в селе есть пастбище площадью 566 га, 140 из которых хотят забрать с целью поисков золота, но тогда им ничего не останется. “У нас есть история, там наши могилы, источники воды. Нам нечего им дать”,- сказал один из перекрывших дорогу местных жителей.

Общественные слушания по вопросу месторождения были назначены на 12.00, но представители компании пока не прибыли в село. Зато поддержать ардвийцев пришли экологи и депутат парламентской фракции “Выход” Геворк Горгисян.

Приехавшие на общественные слушания представители министерства окружающей среды не выходили из машины, чтобы выслушать жалобы местных жителей.

Они утверждают, что готовы обсудить все проблемы в предусмотренном для этого месте – в администрации села.

Заместитель начальника Туманянского отделения полиции Грант Варданян пытался убедить собравшихся не перекрывать дорогу, однако люди заявили, что дорога заблокирована только для представителей компании “Мирам”, все остальные машины спокойно въезжают в село.

Напомним, что на территории Шекахбюрского золото-полиметаллического месторождения предусмотрено осуществить в 2017-2020 гг. геологическое изучение полезных ископаемых. ООО “Мирам” представило в министерство окружающей среды заявку на предварительную оценку воздействия на окружающую среду геолого-разведочных работ.