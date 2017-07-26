Представители горнодобывающей компании покинули село. Ардвийцы разблокировали дорогу

Кристине Агаларян, Лариса Паремузян

Представители ООО "Мирам", претендующей на Шекахбюрское золоторудное месторождение в общине Ардви, хотя и прибыли в село, но не подошли к перекрывшим дорогу местным жителям. К заблокированной территории они подъехали с двухчасовым опозданием, а уехали немногим ранее, так и не выслушав жалобы и недовольство людей.

Шекахбюрское золото-полиметаллическое рудное поле находится в центральной части Лорийской области, на южном склоне горного хребта Леджан-Лалвар, в 3,2 км к северо-западу от села Мхарт и в 2,9 км к востоку от села Овнанадзор. Площадь рудного поля составляет около 200 га, из которых 54 га - территория Мхарта, 146 га - территория Ардви.

Ардвиец Артак Киракосян проводил нас на то место, где компания "Мирам" собирается провести геологическое исследование. По словам Артака, здесь находятся питающие их село два источника воды, старое кладбище, церковь Ована Одзнеци, гробницы и другие памятники.