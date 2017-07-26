Премьер-министр и Министр регионального сотрудничества Израиля обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с находящимся с официальным визитом в Армении Министром регионального сотрудничества Государства Израиль Цахи Ханегби.



Приветствуя визит делегации в нашу страну, Премьер-министр Карапетян отметил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества и особенно в активизации экономических связей с Израилем. Глава Правительства положительно оценил задействование в последний период прямых авиарейсов между Арменией и Израилем.



Подчеркнув готовность Израиля к углублению отношений с Арменией, Цахи Ханегби отметил, что целью визита является выявление в результате обсуждений с армянскими коллегами направлений в сферах экономики, информационных технологий, туризма, торговли, сельского хозяйства, в рамках которых две страны могут осуществлять взаимовыгодное практическое сотрудничество.



Собеседники обменялись мнениями вокруг перспектив активизации экономических отношений и деловых связей между Арменией и Израилем. Премьер-министр коснулся осуществляемых в нашей стране реформ в рамках программы Правительства РА, отметив, что их основной целью является повышение эффективности во всех сферах. В этом контексте Карен Карапетян указал на важность обмена опытом с Израилем и осуществления инвестиционных программ в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, государственного управления, цифровизации, здравоохранения и науки. По словам Премьер-министра, для иностранных инвесторов Армения может быть интересной площадкой как для налаживания двустороннего сотрудничества, так и в плане выхода на рынки третьих стран.



Цахи Ханегби согласился с мнением, что есть многочисленные возможности для развития сотрудничества между двумя странами, и Правительство Израиля готово активно работать с Правительством РА в направлении их реализации.