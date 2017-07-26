Премьер-министр посетил Национальную картинную галерею и Музей истории Армении

Премьер-министр Карен Карапетян посетил Национальную картинную галерею Армении.



В ходе посещения Премьер-министр ознакомился с работами выставки под названием «Армянские цари и царицы на европейских гравюрах и армянских полотнах XVII-XIX веков», среди которых есть редкие и доселе неизвестные экспонаты. В экспозицию включены материалы из коллекций директора Музея-института Геноцида армян Айка Демояна, Бостонского армянского музея Америки, музея Арарат-Эскичеан и Музея истории Армении.



Глава Правительства посетил также Музей истории Армении, ознакомился с коллекциями и экспозициями.



Карен Карапетян обсудил с руководством Национальной картинной галереи Армении и Музея истории Армении вопросы, касающиеся процесса цифровизации, осуществляемого в этих структурах сферы культуры, повышения туристической привлекательности и программ развития.