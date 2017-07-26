Минобороны РА: “На любую провокацию армянская сторона ответит жесткими действиями”

Министерство обороны Республики Армения выступило с заявлением, текст которого приводим ниже.

Министерство обороны Армении решительно опровергает совместное заявление министерств обороны и иностранных дел Азербайджана о том, будто сегодня, в течение всего дня, подразделения ВС Армении обстреливали азербайджанские боевые позиции, а также мирные населенные пункты.

Министерство обороны Республики Армения заявляет, что ВС Армении не предпринимали каких-либо действий и не производили ни одного выстрела по всему периметру границы. Более того, в отличие от постоянно проявляющегося подобного поведения Азербайджана ВС Армении никогда и ни при каких обстоятельствах не берут на прицел мирные населенные пункты. Так что утверждения об их обстреле – примитивная дезинформация, либо попытка информационной подготовки для будущих провокаций азербайджанской стороны.

Министерство обороны Республики Армения предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что в случае любой провокации армянская сторона прибегнет к ответным жестким действиям, и призывает воздержаться от новых авантюр, которые могут иметь непредсказуемыми последствия для всего региона.

Лучший способ отказа от беспочвенных обвинений - безоговорочное выполнение соглашений о прекращении огня 1994-1995 гг., наращивание потенциала команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрение механизма расследования инцидентов в соответствии с договоренностями, достигнутыми на уровне президентов.