Работающий судьей сын Серго Ерицяна стабильно обогащается

Сын начальник Государственной языковой инспекции Серго Ерицяна, судья суда общей юрисдикции ереванских административных округов Ачапняк и Давидашен Саркис Ерицян за последние шесть лет увеличил свои денежные средства в несколько десятков раз.

Об этом свидетельствует декларация судьи за 2016 г., размещенная на сайте Комиссии по этике выоскопоставленных должностных лиц.

В период с 2011-го по 2016 гг. был зарегистрирован беспрецедентный рост денежных средств Саркиса Ерицяна – как в драмах, так и в валюте. Только за последний год сумма в драмах выросла на 9,2 млн.

В декларации указано, что судья Ерицян выдал займы на сумму более 104 тысяч долларов США, проценты по которым составили 637 тыс. драмов.

Отец судьи, начальник Государственной языковой инспекции РА Серго Ерицян в налоговом году получил 5 единиц недвижимости. В декларации Ерицяна-старшего указано, что он получил в качестве наследства доход в размере 13 млн 650 тыс. драмов натуральными продуктами, а также доход в размере 14,5 млн драмов, 6,8 млн из которых составила зарплата, а 7,7 млн – проценты по выданным займам.