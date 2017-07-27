Премьер-министр и вице-президент Европейского инвестиционного банка обсудили ход реализации совместных программ

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял вице-президента Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазила Худака.



Оценив сотрудничество с ЕИБ как эффективное, Премьер-министр указал на важность реализации инвестиционных программ в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения, управления твердыми отходами и в частном секторе. Карен Карапетян коснулся инициированных в различных сферах Правительством РА реформ, которые направлены на повышение эффективности, создание более благоприятного поля для бизнес-среды, привлечение инвестиций.



Вазил Худак в свою очередь отметил, что ЕИБ готов к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Правительством РА по совместно намеченным направлениям и реализации новых программ, которые будут способствовать развитию Армении.



Собеседники обсудили ход реализации программ, осуществляемых в сферах энергетики, транспорта, прямого финансирования частного сектора, коснулись дальнейших шагов и перспектив расширения сотрудничества.

