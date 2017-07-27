арен Карапетян ознакомился с программами Фонда развития Армении

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня посетил Фонд развития Армении (ФРА), где ознакомился с ходом реализации осуществляемых программ.



Исполнительный директор ФРА Армен Авак Авакян представил Карену Карапетяну новую программу фонда после структурных реформ и отметил, что в первом полугодии удалось выполнить программу всего года. Коснувшись зафиксированных показателей, он отметил, что при поддержке ФРА заключены экспортные контракты в эквиваленте 3,3 млрд драмов. Еще 4 международные выставки при софинансировании фонда планируется организовать осенью. Ведутся переговоры с целью подписания еще 20-25 контрактов для экспорта товаров в эквиваленте 800-850 млн драмов. Организованные в Абу-Даби, Риме, Ереване международные бизнес-форумы завершились заключением 15 конкретных договоров об экспорте и инвестициях: 10 млн евро будет инвестировано в сферу высоких технологий, 2 млн долларов США – в сферу производства медицинского оборудования, будут осуществлены инвестиции также в сферах энергетики и сельского хозяйства, начался экспорт экологически чистых продуктов питания из Армении в арабские страны, проводятся необходимые регистрации для экспорта лекарств.



Руководители отделов международного сотрудничества, грантовых программ, маркетинга, постинвестиционного обслуживания и программ ФРА представили Премьер-министру Карену Карапетяну намечаемые по сферам и направлениям программы. Глава Правительства указал на важность инициирования Фондом развития Армении амбициозных программ с установлением четких критериев и ожидаемых конкретных результатов.