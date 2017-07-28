В Правительстве обсуждены дальнейшие шаги по реализации программы развития исторического центра Кумайри

Во время состоявшегося у Премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри.

В частности, речь шла о предусмотренных графиком строительных работах по улучшению инфраструктур, которые будут завершены в сентябре этого года. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества с частным сектором в процессе осуществления программы, привлечения инвестиций, выполняемых в рамках инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри» и дальнейших работ