Ситуация на передовой

В период с 23-го по 29 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялось относительное спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня более 180 раз, применив на северном направлении линии соприкосновения не только огнестрельное оружие, но и 60-мм минометы.

“Передовые подразделения Армии обороны продолжали соблюдать режим прекращения огня и уверенно нести боевое дежурство”,- говорится в официальном сообщении.