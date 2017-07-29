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АрмияՕбщество

Ситуация на передовой



В период с 23-го по 29 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялось относительное спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня более 180 раз, применив на северном направлении линии соприкосновения не только огнестрельное оружие, но и 60-мм минометы.

“Передовые подразделения Армии обороны продолжали соблюдать режим прекращения огня и уверенно нести боевое дежурство”,- говорится в официальном сообщении. 


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Комментарии (1)
1. Գեւորգ09:12 - 31 июля, 2017
Մի ,,տպավորիչ,, հոդված կարդացի ադրբջերի սայտում՝ հայերի դարավոր ,,դավաճանասիրության,, մասին (հոգգին.ազ): Աջ ու ձախ ,,մերկացնելով,, հայերին, հեղինակը ապացուցում է նաեւ որ Սպարտակին հայերն են դավաճանել, կամ ,,գցել,,՝ ժամանակակից լեզվով ասած: Հիմք է ծառայել Ջիովանյոլի տողերը, որտեղ ասվում է որ ապստամբ ստրուկներին խաբել են Կիլիկիացի ծովահենները: Թուրքն էլ եզրակացրել է՝ եթե Կիլիկիացի են ուրեմը հայերն են: Իսկ չարժե որ մի մասնագետ լրագրող հրապարակորեն հարցնի՝թե այ եմշագլուխներ, Սպարտակը մ.թ.ա - ում է եղել, իսկ հայերը Կիլիկիա գնացել են իրենից մոտ 1100 տարի հետո, այդ ինչպես են իրար հանդիպել?
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