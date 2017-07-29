Торговля без пперекупщиков: на проспекте Маштоца открылся сельхозрынок

Впредь в выходные дни на территории сквера на проспекте Маштоца будет действовать рынок сельхозпродукции. Торговля здесь будет осуществляться без перекупщиков. Рынок будет действовать с 11։00 по 17։00.

До этого наш собеседник не торговал на рынке, а продавал свою продукцию перекупщикам. И хотя торговля идет не очень активно и есть некоторые недостатки, Григор не жалуется.

Для получения павильона на рынке крестьянам нужно обращаться в областные филиалы Фонда развития сельского хозяйства, которые выдают справку о том, что продаваемые товары являются их собственной сельхозпродукцией.

Павильон Карапета Авакяна – единственный на рынке, где продаются алоэ и сок этого лекарственного растения. В своей теплице Карапет выращивает армянский аналог алоэ. “Создание сельскохозяй ственных рынков – большое преимущество. В целом торговля идет не очень активно, так как люди плохо проинформированы. Тем не менее, с каждым днем объемы продаж увеличиваются”,- отметил Карапет Авакян.

Хотя фермерам места на рынке выделяются бесплатно, некоторые из них пожаловались на отсутствие элементарных условий – воды и туалета. Кроме того, из-за строительных работ на территории рынка очень пыльно, да и покупателей не много.

“Сельским хозяйством занимаюсь с раннего возраста”,- рассказала нам 60-летняя жительница села Джраовит Араратской области Тамар Манукян. Сегодня она продавала на рынке абрикосы, зелень, кабачки. Женщина выращивает не только овощи, но и фрукты, которые продает на столичных рынках, но по невыгодной для себя цене. По словам Арус, цены на этих рынках диктуют перекупщики, вот и приходится продавать им продукцию за полцены.

“Хорошо хоть открылись рынки на проспекте Маштоца и на улице Касьяна, где можно торговать своей продукцией. Но плохо, что приходится раз в неделю регистрироваться”,- отметила наша собеседница.