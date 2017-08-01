Премьер-министр РА: Защита прав человека является одним из приоритетов Правительства

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось первое заседание Координационного совета Программы действий по защите прав человека на 2017-2019 годы.

Премьер-министр отметил, что защита прав человека является одним из основных направлений и приоритетов деятельности Правительства. «Это естественно, поскольку по Конституции нашей страны уважение и защита прав человека являются одной из ключевых обязанностей государственной власти», - отметил Карен Карапетян.

По словам Премьер-министра, с целью обеспечения большей скоординированности и эффективности действий республиканских исполнительных органов в сфере прав человека 4 мая 2017 года Правительство утвердило вытекающую из Национальной стратегии защиты прав человека Программу действий на 2017-2019 годы, которой определены 96 действий и конкретный график, критерии, ожидаемые результаты и ответственные органы для каждого мероприятия. Кроме этого, с целью постоянного мониторинга и координации реализации программы создан координационный совет, состоящий из представителей различных звеньев Правительства и государственных органов.

«Координационный совет организует ежеквартальные обсуждения, в ходе которых будут представляться выполненные ведомствами работы. Считаю важной также организацию координационным советом общественных обсуждений с участием представителей гражданского общества в полугодовом разрезе. Такие обсуждения могут стать эффективной площадкой для представления замечаний и предложений по ходу реализации программы представителями заинтересованных общественных организаций», - сказал Премьер-министр, добавив, что реализация этой направленной на защиту прав человека программы в установленные сроки будет находиться в центре внимания Правительства и Премьер-министра РА.

В ходе заседания были обсуждены выполненные в сфере защиты прав человека в течение первого полугодия 2017 года министерствами, органами при Правительстве и Офисом защиты прав человека работы и дальнейшие шаги.