Премьер-министру доложили о ходе осуществления в 2017 году мероприятий по улучшению бизнес-среды

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось совещание, в ходе которого был обсужден ходе осуществления в 2017 году мероприятий по улучшению бизнес-среды (Doing Business).

Было доложено, что из намеченных на текущий год 49 мероприятий уже осуществлено 20. Планируется, что в результате осуществления мероприятий на 2017 год в ежегодном докладе Всемирного банка в ряду 150 государств наша страна улучшит свою позицию на 12 пунктов. Армения в прошлом году улучшила свою позицию на 5 пунктов и заняла 38-ю строчку.

Было отмечено, что мероприятия осуществляются в направлении упрощения требуемых для начала и развития бизнеса административных процедур, улучшения показателей стимулирования МСП, защиты инвесторов, получения разрешений на строительство, постоянного внедрения электронных систем, доступности кредитов, регистрации собственности, обеспечения инфраструктурами.

Премьер-министр Карапетян потребовал у ответственных проявлять строгую последовательность при осуществлении мероприятий и поддерживать обратную связь с бизнес-сообществом с целью обсуждения волнующих предпринимателей вопросов и нахождения решения проблем. «Нужно уже с сегодняшнего дня начать работы по разработке программы мероприятий по улучшению бизнес-среды Армении на 2018 год, проводя обсуждения со всеми заинтересованными сторонами», - отметил Премьер-министр.