Карен Карапетян провел совещание в Армавирской области

В ходе состоявшегося 4 августа в Армавирской области РА под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены ход реализации программ развития области и общин, осуществляемые работы и предстоящие задачи.

Представляя социально-экономическую ситуацию и основные показатели области, губернатор Армавирской области Ашот Каграманян отметил, что в показателе ВВП республики в 2015-2016 гг. доля области составляла 5-6%. Объем валовой сельскохозяйственной продукции составляет 167 млрд драмов. Сельским хозяйством занимаются 48002 крестьянских и фермерских хозяйства, переработкой и производством сельхозпродукции – 34 организации. 11 из представленных из Армавирской области в Правительство инвестиционных программ относятся к сфере сельского хозяйства. При поддержке Премьер-министра РА в общине Лернамердз установлены солнечные станции, ведется работа в направлении поиска доноров для установки солнечных станций еще в 9 негазифицированных общинах области.

Разработаны пятилетние программы развития 97 общин области, проведен контроль работ по составлению и исполнению бюджетов. По состоянию на 1 августа 2017 года при предусмотренных 1,3 млрд драмов фактический сбор собственных доходов общин составил 1,1 млрд драмов (84,9%). Ашот Каграманян отметил, что после поручения Премьер-министра особое внимание уделялось обоснованию осуществляемых из бюджетов общин расходов и расходов на содержание предприятий муниципального подчинения. В настоящее время анализируются расходы на питание, штаты, число воспитанников и исполнение бюджетов в дошкольных учебных заведениях области.

В рамках программы «Чистая Армения» в общинах области зафиксирована 171 свалка, из которых должны были быть очищены 130, остальные являются действующими свалками. В ходе состоявшихся 27 мая и 29 июля общегосударственных субботников из 130 свалок были очищены и закрыты 125. В настоящее время обсуждаются вопросы расширения перечня субъектов организации вывоза мусора в общинах, установления фиксированной ставки и повышения уровня сбора поступающих в бюджет сумм.

Уже седьмой год область является единственной в республике, где число посещающих первый класс детей каждый год по сравнению с предыдущим годом увеличивается на 150-225 учащихся. Изучены условия в зданиях школ, в процессе обсуждения находится вопрос улучшения финансовой деятельности и организации учебного процесса в более надлежащих условиях в 5 школах, имеющих до 50 учащихся, и в 8 школах, имеющих 51-100 учащихся. В Министерство образования и науки РА представлены предложения по объединению нескольких школ. Вопрос оптимизации учреждений здравоохранения также находится в процессе обсуждения.

В сфере инфраструктур объем намеченных к осуществлению работ составляет около 5,3 млрд драмов, в сфере дорожного строительства общий объем программ составляет около 1,3 млрд драмов. Ашот Каграманян отметил, что Армавирская область активно сотрудничает с территориальными единицами ряда стран с целью привлечения инвестиций и реализации направленных на социально-экономическое развитие программ. В области продолжают оставаться приоритетными задачи обеспечения занятости, создания новых рабочих мест и роста благосостояния населения.

Премьер-министр Карен Карапетян отметил, что Армавирская область входит в число областей, имеющих наилучший показатель валового сельскохозяйственного продукта на душу населения. В ответ на вопрос Главы Правительства было отмечено, что преимуществами области являются в общем и целом развитое сельское хозяйство и близость к столице, а слабой стороной – низкий уровень развития промышленной отрасли, механизации сельского хозяйства, распространенности интенсивного сельского хозяйства. Эти сравнения заложены в основу стратегии развития Армавирской области на 2017-2025 гг., с их учетом определены сильные и слабые стороны области и разработаны программы, направленные на решение имеющихся проблем. В этом контексте ощутимая часть представленных в Правительство инвестиционных программ – это программы оздоровления сельскохозяйственных и промышленных предприятий области. Выразив удовлетворение в связи с осуществляемыми шагами, Карен Карапетян проинформировал, что в настоящее время Правительство обсуждает возможности стимулирования бизнес-программ с использованием инструментария государственной поддержки.

Затем Глава Правительства коснулся результатов сбора собственных доходов общин и сумм в сфере вывоза мусора. Отметив, что показатели неудовлетворительны, есть недостатки при планировании и сборе, Премьер-министр поручил провести анализ ожидаемых объемов сбора от каждой общины доходов и сумм за вывоз мусора и по результатам определить соответствующие цели.

Главе Правительства доложили об организации в области сельскохозяйственных работ и состоянии снабжения оросительной водой, системы защиты от стихийных бедствий, хода реализации и промежуточных результатах программ, осуществляемых в сфере при государственной поддержке. Премьер-министр сперва коснулся политики Правительства в сфере организации процесса водоснабжения, который направлен на стимулирование строительства малых и средних водохранилищ.

«Для развития сельского хозяйства, сохранения водных ресурсов мы считаем первоочередным строительство малых и средних водохранилищ. Это приведет к снижению расходов на хранение кубометра воды, поскольку неизменные расходы на строительство большого водохранилища крупнее. Мы будем последовательно идти к этому», - сказал Премьер-министр, поручив работать с Государственным комитетом водного хозяйства. Отметив, что нужно повышать эффективность системы противоградовой защиты, Карен Карапетян проинформировал, что уже в сентябре в Армавирской и Арагацотнской областях в пилотном варианте будет испытана новая система противоградовой ракетной защиты.

Придавая важное значение надлежащего информирования о выгодности программы государственной поддержки финансовой аренды (лизинга) сельхозтехники, Глава Правительства поручил ответственным провести анализ рентабельности и финансовую оценку механизации сферы сельского хозяйства.

Премьер-министр обсудил с ответственными сфер образования и здравоохранения областной администрации выполняемые в этих сферах работы. Глава Правительства говорил о логике начатых реформ, предложив обсудить дальнейшие шаги с соответствующими ведомствами. Были также обсуждены работы, осуществляемые в направлении активизации бизнес-среды и привлечения возможных инвесторов, сотрудничества между областной администрацией, заинтересованными ведомствами, торгово-промышленной палатой и предпринимателями, а также программы сфер землепользования и градостроительства.