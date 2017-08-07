Премьер-министр обсудил с исполнительным директором компании Global Reservers Management детали инвестиционной программы переработки мусора

Премьер-министр Карен Карапетян принял исполнительного директора компании Global Reservers Management Роберта Уитфилда. Собеседники обсудили возможности реализации инвестиционной программы строительства в Армении завода по переработке мусора и дальнейшие шаги.



Премьер-министр отметил, что в сфере управления отходами Правительство имеет четкую стратегию и будет последовательно ее осуществлять. Карен Карапетян приветствовал заинтересованность компании в реализации в нашей стране программы переработки мусора и выразил готовность Правительства оказать необходимую техническую поддержку.



Роберт Уитфилд представил Премьер-министру деятельность возглавляемой им компании в сфере переработки мусора. Стороны договорились с целью составления предварительной оценки программы в ближайшее время провести необходимые изучения, затем на их основе двигаться вперед.