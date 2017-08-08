Премьер-министр принял возглавляемую Керолайн Кокс делегацию

Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронессой Керолайн Кокс.



Премьер-министр высоко оценил направленную на благо армянства и гуманитарную деятельность Керолайн Кокс, а также ее шаги в направлении справедливого представления карабахской проблемы на международной арене.

Карен Карапетян отметил, что особенно в последний период в армяно-британских отношениях заметна активизация и указал на важность развития сотрудничества в экономической сфере, стимулирования бизнес-связей, в том числе путем организации различных форумов. Глава Правительства подчеркнул, что вопрос развития двусторонних экономических отношений был также обсужден с послом Великобритании в РА и добавил, что есть четкие представления о дальнейших шагах.



Баронесса Кокс говорила с Премьер-министром о своих многочисленных визитах в Армению и Арцах и отметила, что имеет теплые связи с армянским народом. Баронесса также сочла необходимым развитие армяно-британского экономического сотрудничества, подчеркнула важность углубления межпарламентских отношений, организации взаимных визитов высокопоставленных лиц. Госпожа Кокс выразила готовность и в дальнейшем своей деятельностью помогать армянскому народу, способствовать углублению армяно-британских связей.

