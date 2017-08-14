Вторник, 15 августа

АрмияՕбщество

В Арцахе погиб военнослужащий



По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Арцах, 14 августа около 11.00 на боевом посту одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на северо-восточном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, смертельное ранение вследствие выстрела со стороны противника получил военнослужащий АО Арман Самвелович Мовсисян, 1998 г.р.

Проводится следствие с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Министерство обороны Арцаха разделяет горечь тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

 


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Комментарии (1)
1. Վարազ Սյունի 20:00 - 14 августа, 2017
Ախր այսպես մինչև ե՞րբ: ՀՀ իշխանությունների համար հայ զինվորի կյանքը արժեք չունի՞: Նստած ու՞մ եք սպասում: Անցեք գործողությա՛ն ու դադարեցրեք այս սպանդը: Հայկական բանակը դարձել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակների մսաղաց: ՀՀ բանակի հրամանատարությունը (թաղման բյուրոյի նման) միայն «ցավակցություններ» է հայտնում ու երբեմն թաղումների մասնակցում: Ամեն օր հայկական բնակավայրեր են ռմբակոծվում ու համարյա ամեն օր հայ զինվոր է զոհվում սահմանին: Իրենց դղյակնե՞րը պիտի ռմբակոծեն,որ ՀՀ իշխանությունների համար սա «լայնամաշտաբ պատերազմ» կոչվի:Ի՞նչ եղավ ՀՀ-ԼՂՀ անվտանգության փոխօգնության միջպետակա՛ն պայմանագիրը:
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