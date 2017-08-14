В Арцахе погиб военнослужащий

По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Арцах, 14 августа около 11.00 на боевом посту одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на северо-восточном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, смертельное ранение вследствие выстрела со стороны противника получил военнослужащий АО Арман Самвелович Мовсисян, 1998 г.р.

Проводится следствие с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Министерство обороны Арцаха разделяет горечь тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.