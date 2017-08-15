Четверг, 17 августа

ЭкологияМарзы

Экологи едины во мнении: государство не было готово к пожарам



Соучредитель клуба журналистов-экологов “Эко-медиа” Нарине Киракосян, рассказывая о вспыхнувшем 10 августа пожаре в Артаване, отметила, что люди видели, как скатывался вниз обгоревший медведь, как убегали зайцы с обгорелыми лапами. Нарине побывала на месте пожара. Самое ужасное, по ее словам, это то, что пламенем охвачены территории естественного передвижения диких животных – безоаровых козлов, бурых медведей, южнокавказских леопардов… С особой болью журналист-эколог сообщила об уничтожении можевельников, для восстановления которых потребуются долгие годы.

Напомним, что 10 августа на территори села Артаван вспыхнул пожар. 12 августа пожар начался в государственном заповеднике “Хосровский лес”.

“12 августа сотрудники Хосровского заповедника, пришедшие на помощь артаванцам, около 12 часов вдруг сели в машины и спешно уехали. На вопрос, что случилось, нам ответили: вспыхнул пожар”,- рассказала Нарине.

По данным МЧС, в Артаване диаметр огня составил 15,6 км. В Хосровском лесу, где работы по тушению пожара еще продолжаются, сгорела территория диаметром 16 км.

“Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что наше государство не было готово к пожарам. В техническом плане мы увидели, что происходит. Положим, официальная пресса об этом молчит, тогда напрашивается вопрос: почему вы просите технику у других? (По просьбе министра ЧС российская сторона предоставила пожарный самолет для тушения пожара в Хосровском лесу. – Авт.) Отправившись как журналист на место пожара, я увидела, что там действуют только люди, техники нет. Единственная работавшая там техника принадлежала частной компании – “Лидиан Армения”, а в Хосровском лесу – какой-то рыбоводческой организации (“Интер аква”. – Авт.)”,- отметила Нарине.

Журналист-эколог была во многих странах мира, например, в Калифорнии во время пожаров 2006-2007 гг., но она нигде не видела, чтобы пламя тушили с помощью цемента, как это делали в Артаване. “Представляете, вы начнете посыпать цементом, потом зальете водой, и эта масса затвердеет”,- сказала Нарине.

Член Армянского экологического фронта Левон Галстян вчера находился в Хосровском лесу. По его словам, пока трудно назвать конкретные цифры, но из разговоров стало понятно, что речь идет о тысячах гектаров леса.

Левон не захотел критиковать то, что было сделано или не сделано, но ни одно официальное сообщение о вспыхнувшем 12 августа пожаре не содержало конкретную информацию.

“Сперва сообщили, что пожар охватил территорию площадью 100 га. После этого ни одного официального сообщения с конкретными данными не поступало. О ситуации узнавали из других источников. Это значит, что они не хотели представить реальную картину и изначально не смогли провести четко скоординированную мобилизацию, чтобы максимально предотвратить распространение огня. А когда ситуация вышла из-под контроля, тогда уже обратились с просьбой предоставить самолет”,- отметил эколог.

По его словам, государство оказалось не готово к подобным ситуациям. Дело даже не в наличии или отсутствии пожарного самолета, а в оценке ситуации, в предпринятых шагах, методах работы. “В первый день многие предложили доставить самолет, так как другого выхода не было. Но те, кто должен был принять такое решение, предпочли не обращаться за помощью к России, считая, что из-за такого “пустяка” не стоит просить самолет. Там горели тысячи гектаров леса, а они вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, заявляли: неудобно просить помощь… Неудобно другое – иметь такое государство и такую государственную систему”,- сказал Л.Галстян.

В свою очередь председатель общественной организации “Эколур” Инга Зарафян отметила, что в Армении число пожаров  увеличилось примерно на 40 процентов. В качестве источника этой иформации Зарафян сослалась на данные МЧС. Этот показатель свидетельствует о том, что у людей отсутствует чувство ответственности, а отношение к природе изменилось к худшему, добавила эколог.

“Подобные вещи у нас происходят каждый год. В прошлом году в заповеднике “Хосровский лес” пожары вспыхнули в нескольких местах, сгорело от 2,5 до 20 гектаров. То же самое происходило в национальном парке “Аревик”. Самым уязвимым считается Мегринский район Сюника, так как это самое жаркое место. Мы должны были быть готовы”,- отметила Инга Зарафян.

По ее словам, в эти дни Министерство здравоохранения должно было организовать дежурство в Артаване и Хосровском лесу, между тем официальная информация об этом отсутствует. “Мы должны видеть не журналистсткие статьи или видеоматериалы, а официальные сообщения. Такое впечатление, что все органы управления пребывают в спячке”,- добавила эколог.

Государственный заповедник “Хосровский лес” был основан в 1958 г. Территория составляет 23.878 га. Здесь произрастают 1686 видов, 146 из которых числятся в Красных книгах. 

Охраняются дикая груша, яблоня, слива, вишня, рябина, боярышник, миндаль, рожь Вавилова, а также редколесья можжевельника и дуба, горные ксерофиты, горно-степные и полынные полупустынные формации. Среди животных здесь встречаются 33 вида пресмыкающихся, 142 вида птиц, 55 видов млекопитающих.


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