Пожар в Хосровском заповеднике продолжается третий день (видео)

Пожар в государственном заповеднике “Хосровский лес” пока не удается потушить. По предварительным данным работающей на месте рабочей группы МЧС, сгорело 400 га. Прибывший из России в Армению пожарный самолет “ИЛ-76ТД” Авиационно-спасательной компании МЧС в течение дня совершил шесть вылетов. Самолет сбрасывает сразу 40 тонн воды, которую набирает в аэропорту “Эребуни”.

Находящиеся на месте министры чрезвычайных ситуаций и окружающей среды заверили, что пожарный самолет будет совершать вылеты до тех пор, пока огонь не будет потушен. После этого к работе приступят спасатели, военнослужащие, сотрудники министерства окружающей среды, которые с помощью ранцевых огнетушителей окончательно потушат огонь.

В момент нашего посещения горел лес рядом с территорией “Белый дом” на участке “Хосров”. Рабочая группа надеется, что помимо пожарного самолета потушить пламя поможет дождь.

Заместитель директора по линии охраны госзаповедника Араик Петросян был дома, когда ему позвонили и сообщили, что в лесу вспыхнул пожар. Он сразу же набрал “911” и до прихода спасателей пытался потушить пламя вместе с сотрудниками заповедника. Но видя, что бороться с огнем им не удается, дождался прибытия спасателей и техники.