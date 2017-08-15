Среда, 16 августа

Пожар в Хосровском заповеднике продолжается третий день (видео)


Пожар в государственном заповеднике “Хосровский лес” пока не удается потушить. По предварительным данным работающей на месте рабочей группы МЧС, сгорело 400 га. Прибывший из России в Армению пожарный самолет “ИЛ-76ТД” Авиационно-спасательной компании МЧС в течение дня совершил шесть вылетов. Самолет сбрасывает сразу 40 тонн воды, которую набирает в аэропорту “Эребуни”. 

Находящиеся на месте министры чрезвычайных ситуаций и окружающей среды заверили, что пожарный самолет будет совершать вылеты до тех пор, пока огонь не будет потушен. После этого к работе приступят спасатели, военнослужащие, сотрудники министерства окружающей среды, которые с помощью ранцевых огнетушителей окончательно потушат огонь. 

В момент нашего посещения горел лес рядом с территорией “Белый дом” на участке “Хосров”. Рабочая группа надеется, что помимо пожарного самолета потушить пламя поможет дождь. 

Заместитель директора по линии охраны госзаповедника Араик Петросян был дома, когда ему позвонили и сообщили, что в лесу вспыхнул пожар. Он сразу же набрал “911” и до прихода спасателей пытался потушить пламя вместе с сотрудниками заповедника. Но видя, что бороться с огнем им не удается, дождался прибытия спасателей и техники. 


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Комментарии (2)
1. Լևոն22:10 - 15 августа, 2017
400 հեկտար չէ ցավոք, այլ մեկ զրո ավել
2. saro22:48 - 15 августа, 2017
Լևոն ջան խմբի նախնական տվյալներով՝ արգելոցում այրվել է 400 հա:
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