На территории Хосровского заповедника вновь ожидается дождь

Вспыхнувший в государственном заповеднике “Хосровский лес” пожар диаметром 16 км уже потушен в диаметре13,5 км. Для окончательной ликвидации пожара осталось потушить огонь диаметром 2,5 км.

По сообщению руководителя управления информации и по связям с общественностью МЧС Наны Гндоян, ночью до начала дождя было потушено пламя диаметром 13,5 км, хотя дождь тоже способствовал этому. С утра пожарный самолет “ИЛ-76ТД” совершил два вылета, последний из которых несколько минут назад. Это был восьмой по счету вылет самолета.

Согласно данным Гидрометслужбы, в 16.00 на территории заповедника вновь ожидается дождь. Работающая на месте оперативная группа должна принять решение, продолжать вылеты самолета или ждать дождя. “На территории существует проблема видимости, погодные условия плохие, что связано с дождем и облачностью”,- отметила Н.Гндоян.