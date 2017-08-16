Уроки, которые не были извлечены

Работы по тушению пожара, вспыхнувшего 12 августа в заповеднике “Хосровский лес”, продолжаются до сих пор. Активное участие в них принимает российский пожарный самолет “Ил-76 ТД”.

После того, как армянская сторона обратилась с соответствующей просьбой к российским коллегам, многие в Армении задались вопросом: почему страна, находящаяся в сухой климатической зоне и имеющая постоянный риск возникновения пожаров, оказалась не готова противостоять подобным вызовам собственными силами? В данном случае речь идет о техническом оснащении, которое включает также наличие пожарного самолета.

В деле тушения пожара в Артаване в какой-то степени помог вертолет Минобороны РА, однако в Хосровском лесу средств, имевшихся в распоряжении государства, оказалось недостаточно.

Дело в том, что государственный авиационный парк Армении весьма ограничен. То же самое можно сказать о коммерческой авиации. В стране имеется всего 23 зарегистрированных гражданских самолета, из которых лишь один принадлежит госавиации (“Ту-134”). В прошлом это был президентский борт, который сегодня не эксплуатируется. Используемый в настоящее время президентский самолет («Airbus A319») является военным, как и все остальные самолеты госавиации.

То есть действующая в нашей стране госавиация (вертолеты и самолеты) полностью военная и находится в подчинении Минобороны.

В 2012 г. Армения предприняла попытку изменить ситуацию. Тогда МЧС Армении и России подписали “Протокол об осуществлении мероприятий по созданию совместного центра быстрого гуманитарного реагирования”. В 2013-ом был утвержден план совместных мероприятий, а в 2015-ом правительства двух стран подписали в Москве соглашение о создании Армяно-российского центра гуманитарного реагирования. Центр открылся 18 марта 2016 г. в общине Гетаргел Котайкской области. В его функции входит участие в мероприятиях по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций (включая работы по пожаротушению), оказание неотложной гуманитарной помощи пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций населению, реализация совместных проектов в РА и на территории других стран, подготовка специалистов и т.д.

На начальном этапе российская сторона должна была поставить соответствующую технику и оборудование, автомобили для пожаротушения, для горных спасателей, водоспасательных станций, автолестницы, вездеходы, беспилотники и т.д. Объем вложений российской стороны в 2016-2018 гг. должен составить 34 млн долларов.

Кроме того, Россия должна была предоставить Центру гуманитарного реагирования самолеты (Ил-76”, “Бе-200”) и вертолеты (“Ми-26”, “Ка-32”). В 2015 г. министр ЧС Армен Ерицян сообщил и о вертолете “Ми-24”. Конечно, нельзя утверждать, что вся эта техника должна была быть собственностью Армении, но страна однозначно должна была иметь в своем распоряжении и на своей территории соответствующий авиапарк.

Параллельно созданию центра министерство ЧС, которое на тот момент возглавлял Армен Ерицян, предложило передать ему аэропорт в Степанаване. Правительство положительно отреагировало на это предложение. Именно в Степанаване должна была базироваться спасательная авиация, однако находившаяся в запущенном состоянии эта структура нуждалась в капитальном ремонте. В 2013 г. Армен Ерицян отметил, что степанаванский аэропорт будет иметь стратегическое значение, так как будет стимулировать создание малой авиации.

Мы уже писали о том, что застройщик аэропорта обанкротился, и во втором полугодии 2016 г. строительные работы не осуществлялись. В июне этого года Национальное Собрание одобрило предложенный правительством список подлежащих приватизации объектов, в который входил также степанаванский аэропорт. МЧС (а точнее, его новое руководство) решило приватизировать аэропорт с тем, чтобы завершить строительные работы за счет инвестиций. Трудно сказать, когда начнет эксплуатироваться аэропорт в Степанаване, но то, что стране он крайне необходим, это бесспорно.

Если б в Армении действовала спасательная авиация, то 12 августа не было бы необходимости обращаться к РФ за помощью в деле тушения пожара в Хосровском заповеднике. Напомним, что российский самолет прибыл в Ереван 14 августа. При наличии наобходимых инфраструктур в Степенаване можно было бы сразу организовать работы по тушению пожаров как в Артаване, так и в Хосровском лесу, и причиненный ущерб был бы гораздо меньше.

Для сравнения отметим, что МЧС Азербайджана в 2008 г. приобрел у России один “Бе-200”, в 2010-ом – два “Ка-43”, после чего должны были последовать поставки еще четырех самолетов.

На снимке: российский самолет в небе над Хосровским лесом (Саро Багдасарян)