В Хосровском заповеднике потушены основные очаги пожара

Немногим ранее в государственном заповеднике “Хосровский лес” удалось потушить основные очаги пожара. Об этом Hetq.am сообщила руководитель управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

Потушить очаги возгорания удалось после десятого вылета пожарного самолета “Ил-76ТД”. На данный момент самолет продолжает работы по воздушному пожаротушению с целью создания зон безопасности и влажной среды, что позволит исключить в дальнейшем повторное возгорание очагов огня.

В тушении пожара участвовали также сотрудники МЧС, министерства окружающей среды, представители Вооруженных сил.

Пока неизвестно, сколько вылетов совершит “Ил-76” после нейтрализации основных очагов возгораний. Решение будет принято на основе результатов разведки, которая проведет работающая месте оперативная группа.

Напомним, что 12 августа в 12.30 поступил сигнал о том, что в государственном заповеднике “Хосровский лес” горит травяное покрытие.