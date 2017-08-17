Четверг, 17 августа

Օбщество

Депутаты-оппозиционеры предлагают освободить реализацию лекарств от НДС, сделав их доступными для населения



Депутаты оппозиционной парламентской фракции “Выход” Никол Пашинян, Геворк Горгисян, Мане Тандилян и Артак Зейналян представили в Национальное Собрание проект закона, которым предлагают внести изменение в закон “О налоге на добавленную стоимость”, которое позволит освободить реализацию лекарств от НДС.

По мнению депутатов, высокие цены на лекарства заставляют граждан Армении приобретать необходимые препараты с помощью проживающих за границей родственников и даже выезжать с этой целью в Грузию.

“По утверждениям экспертов и госчиновников, одной из основных причин высоких цен на лекарства в Армении является то, что их реализация облагается налогом на добавленную стоимость. Сложившаяся ситуация угрожает сохранению здоровья граждан, так как в Армении лекарства становятся все более и более недоступными”,- отмечают авторы законопроекта.

По их  мнению, освобождение реализации лекарственных препаратов от НДС приведет к определенному снижению цен, сделав лекарства более доступными, что положительно скажется на состоянии здоровья населения Армении.

 


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