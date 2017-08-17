Обвиняемый по делу “АрменТела” Владимир Сачков будет освобожден под залог

Бывший директор технического блока ЗАО “АрменТел”, обвиняемый по делу о создании незаконного канала связи Владимир Сачков будет освобожден под залог.

Как сообщил Hetq.am его адвокат Армен Багдасарян, на сегодняшнем судебном заседании судья Армен Бекташян наконец-то удовлетворил ходатайство об освобождении Владимира Сачкова под залог в размере 10 млн драмов. По словам адвоката, сумма будет внесена сегодня или в крайнем случае завтра, после чего его подзащитный выйдет на свободу. “Мы отметили, что одна из трех выдвинутых против Сачкова статей снята, что облегчило тяжесть обвинения.

Кроме того, у него уже есть постоянное место жительства. …Прокурор дал согласие на залог в размере 10 млн драмов, и судья, посчитав, что этой гарантии достаточно, удовлетворил наше ходатайство”,- сообщил Армен Багдасарян.

Напомним, что, согласно обвинению, группа из нескольких высокопоставленных сотрудников ЗАО “АрменТел” и косвенно связанных с ними лиц создала канал связи, посредством которого международные звонки поступали в обход расчетной системы компании.

Данный канал связи действовал в 2011-2013 гг. В результате деятельности группы компании и государству был нанесен крупный ущерб. Адвокат Армен Багдасарян отметил, что впредь защита Сачкова будет организована более эффективно. Как уже сообщалось, родители Владимира Сачкова обратились к властям Беларуси и РФ, а жена – к председателю Национального Собрания Армении Ара Баблояну с просьбой ходатайствовать о том, чтобы судебные заседания не затягивались, из-за чего срок пребывания В.Сачкова под стражей увеличивался.